아침 최저기온 -1~7도

[헤럴드경제=전새날 기자] 수요일인 26일에는 아침 출근길 최저기온이 일부 지역에서 영하권으로 떨어지고, 강한 바람이 불면서 체감온도가 낮아 춥겠다.

낮 최고기온은 전국 대부분 지역이 두 자릿수로 오르면서 일교차에 주의해야겠다.

25일 기상청에 따르면 전국에 내리던 비가 이날 저녁 늦게 그치고, 26일 오전부터 차차 맑아지겠다.

26일 아침 최저기온은 -1~7도, 낮 최고기온은 9~16도일 것으로 예상된다.

수도권과 충청권을 중심으로 아침 기온이 이날보다 5~7도 떨어지겠고, 바람도 강하게 불어 더욱 쌀쌀하겠다.

특히 경기북부와 강원내륙·산지는 아침 기온이 영하권으로 떨어지면서 얼음이 어는 곳이 있겠다.

주요 도시 예상 최저기온과 최고기온은 서울·세종 2도와 11도, 인천 3도와 9도, 대전 3도와 12도, 광주 4도와 12도, 대구 4도와 13도, 울산 5도와 15도, 부산 6도와 16도, 제주 9도와 14도다.

26일 새벽부터 아침 사이에는 이날 내린 비 또는 눈이 얼어 빙판길과 도로 살얼음이 나타나는 곳이 많겠으니, 차량 운행 시 안전거리를 확보하고 저속 운행을 해야 한다.

강풍특보가 발효된 중부서해안은 이날 밤까지, 전라서해안은 26일 새벽까지 시속 70㎞ 이상으로 매우 강한 바람이 불겠다.

그 밖의 대부분 지역에도 바람이 시속 55㎞ 이상으로 강하게 부는 곳이 있겠으니, 시설물 관리와 안전사고에 유의해야 한다.

풍랑특보가 발효된 서해중부해상은 이날 밤까지, 서해남부해상은 26일 새벽까지, 제주남쪽먼바다는 26일 오전까지 바람이 시속 35∼65㎞로 거세게 불겠다.

미세먼지 농도는 전 권역이 ‘보통’ 수준으로 예상된다.