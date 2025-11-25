25일 열린 ‘2025 대한민국 지역대포럼’서 강조

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 박완수 경남지사는 25일 부산 벡스코에서 열린 ‘2025 대한민국 지역대포럼’에서 지방자치 30년의 성과를 진단하고, 남해안 중심의 미래비전과 산업구조 개혁 전략을 제시했다. 올해 포럼은 경남·부산·울산이 공동으로 참여한 가운데 열려, 동남권 3개 광역단체가 지역 미래전략을 함께 공유하는 자리로 진행됐다.

포럼은 KNN·동남권발전협의회·부산경남행정통합공론화위원회가 공동 주최·주관했으며, 박완수 경남도지사와 박형준 부산시장과 김두겸 울산시장, 방송사·유관기관장 등 200여 명이 참석했다. 이 행사는 11년째 이어지는 지역정책 포럼으로 각 시도가 해마다 핵심 지역 의제를 발표한다.

박 지사는 ‘지방자치 30년, 경남의 과제와 미래비전’ 주제 발표를 통해 “대한민국이 세계에서 K-컬처로 주목받고 있지만, 우리 내부에서는 여전히 공익보다 사익이 앞서는 모습이 있다”며 “지금 우리 사회가 되새겨야 할 가치는 공동체를 먼저 생각하는 이순신 정신”이라고 말했다.

박 지사는 “남해안은 이순신 장군의 정신이 살아 있는 지역이자 북극항로 개척 시대에 세계 물류의 중심기지로 도약할 잠재력이 크다”며 “조선·물류·관광 산업이 집적된 남해안을 국가 경제의 새 성장축으로 키우겠다”고 강조했다. 이어 그는 “글로벌 해양벨트로 구축해 대한민국 해양·물류 거점의 핵심 축으로 만들겠다”고 밝혔다.

박 지사는 또 “제조업 중심 구조만으로는 청년 일자리 미스매치를 해결하기 어렵다”며 “경남은 물류·제조·로봇을 결합한 ‘피지컬 AI’ 분야에 특화하고, 김해 콘텐츠 클러스터 조성과 연계해 산업 구조를 다각화·고도화하겠다”고 밝혔다. 그는 “전통 주력산업 경쟁력 유지와 신산업 결합을 통해 경남형 미래 산업생태계를 구축하겠다”고 덧붙였다.

박 지사는 경남 전역을 ‘경제자유자치도’로 육성해 규제 부담을 줄이고, 기업들이 자유롭게 성장할 수 있는 투자 환경을 만들겠다는 계획도 밝혔다. 부산·울산과의 ‘부·울·경 초광역 협력’ 확대 구상도 제시하며 “경제와 시민사회 전반에서 협력의 폭을 넓혀 동남권 전체 경쟁력을 끌어올리겠다”고 말했다.

박 지사는 “부산·울산과 함께 대한민국의 희망을 만드는 지역이 되겠다”며 “남해안 중심의 미래비전이 경남이 나아갈 방향”이라고 발표를 마무리했다.