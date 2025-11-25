제5차 국가철도망 대응 실무회의 열어 “11개 철도사업 최대한 반영시킬 것”

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도가 제5차 국가철도망 구축계획 반영을 위해 시군·연구원과 함께 ‘원팀 전략’으로 총력을 기울이고 있다. 다음 달 국토교통부 공청회를 앞두고 11개 철도사업의 쟁점과 논리를 재정비하며 국가계획 반영 여부가 판가름 날 시기가 앞으로 다가오기 때문이다.

경남도는 25일 경상남도기록원에서 도·12개 시군·경남연구원이 참여한 실무회의를 열고 국토부의 정책 동향을 공유하며 지역별 대응 전략을 점검했다. 회의에는 도 공무원과 시군 담당자, 연구진 등 30여 명이 참석했다.

회의에서는 국토부 철도망 검토 흐름과 일정이 보고됐으며, 시군별로 건의한 11개 철도사업의 주요 논점과 해결 과제가 공유됐다. 국토부는 사업 검토량이 많아 공청회 일정이 다소 유동적인 상황이나 내년 상반기 고시를 목표로 계획을 조정 중인 것으로 알려졌다.

각 시군은 경남 전체의 공동 대응 필요성에 공감하며 사업 타당성과 지역 연계성을 보완해 국가계획 반영 논리를 강화하기로 했다. 경남연구원은 정책·기술 지원을 맡아 국토부·기획재정부 협의 시 필요한 분석자료를 공동으로 마련하기로 했다.

경남도는 이번 회의를 계기로 도–시군–연구원이 수시로 대응하는 상시 협력체계를 공식화했다. 앞으로 정례 협의체를 가동해 국토부의 보완 요구와 검토 방향에 즉각 대응할 방침이다. 도는 교통망 종합구상 용역, 초광역 협력사업, 국회의원 토론회, 서명운동 등 그간 진행해온 대응 활동도 지속 강화하기로 했다.

경남도는 제5차 국가철도망 계획이 수도권과의 이동 격차 해소, 가덕신공항 연계 교통축 구축, 서부경남 접근성 개선, 국가균형발전 기반 조성 등 경남 미래 교통 구조를 결정할 핵심 계획이라는 점을 강조했다.

박성준 도 교통건설국장은 “경남 철도망 구축은 지역을 넘어 국가 산업·물류 체계의 새로운 축을 세우는 일”이라며 “도와 시군, 연구기관의 역량을 모아 11개 철도사업이 반드시 국가계획에 반영되도록 총력을 다하겠다”고 말했다.