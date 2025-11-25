광양시의회, 성명서 발표하고 전면적인 조사 및 대책 마련 촉구

[헤럴드경제(광양)=박대성 기자] 최근 광양항 배후단지에서 발생한 폐기물 야적 창고에서의 화재 사고와 관련, 광양시의회가 정부와 관계기관에 전면적인 조사와 대책 마련을 촉구했다.

광양시의회는 25일 성명서를 내고 “시민의 안전을 위협하는 폐기물 화재 사고 같은 반복적 위험을 더 이상 방치할 수 없다”며 폐기물 전수조사 및 재발 방지 대책 마련을 촉구했다.

시의회는 △정부의 화재 경위 조사 및 재발 방지 대책 마련 △배후단지 폐기물 보관 실태 전면 조사 △위험 폐기물에 대한 신속한 조치 등을 요구했다.

지난 9월 13일 광양시 도이동 광양항 배후단지 물류창고에서 당국에 신고하지 않은 채 야적된 알루미늄 금속성 폐기물에서 불이 붙어 무려 10일간이나 연소하며 뿌연 연기를 내뿜어 지역민들이 대기오염을 호소하며 피신하기도 했다.

이후 추석 연휴 기간 같은 장소에서 다시 자연발화 조짐이 발생해 소방 당국이 긴급 조치를 취하는 일이 되풀이됐다.

시의회는 배후단지 곳곳에 1만 톤(t)이 넘는 금속성 폐기물이 야적된 것으로 추정되는 등 관리 부실이 심각하다고 지적했다.

시의회는 “지금도 화재 원인 물질이 담긴 750kg 톤백(대형자루) 300여 개가 도로변에 방치돼 있고, 물류창고 내부에도 다량의 톤백이 그대로 적재돼 있어 추가 사고 위험이 여전하다”고 우려했다.

광양시의회는 여수지방해양수산청, 광양만권경제자유구역청, 여수광양항만공사가 책임 소재만 놓고 공방을 벌이면서 실질적 조치가 이뤄지지 않고 있다는 점도 비판했다.