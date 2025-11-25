은행은 예수금 압박, 증권은 자본 유입 기대 무디스 “내년 국내 은행 시스템 전망 ‘부정적’”

[헤럴드경제=경예은 기자] 금융당국의 제도 변화가 금융권 ‘머니무브’ 가능성을 키우며 업종별 희비가 갈리고 있다. 종합투자계좌(IMA) 허용을 비롯한 주식시장 활성화 방안 도입으로 은행권 자금 이동 가능성에 대한 경계감이 커지고 있다는 평가다.

무디스와 한국신용평가는 지난 24일 ‘변화하는 경제 환경 하의 회복력 구축-한국 금융기관 및 비금융 기업 신용 전망’을 주제로 미디어 브리핑을 진행했다. 이날 브리핑에서는 은행과 증권사를 둘러싼 상반된 전망이 제시됐다.

첫 발표를 맡은 손정민 무디스 연구원은 국내 은행 시스템 전망이 올해에 이어 내년에도 ‘부정적(negative)’일 것으로 내다봤다. 그는 국내 금융권의 자본 적정성과 수익성에 부담을 주는 요인으로 이재명 대통령 새 정부의 가계부채 제한 정책과 주택담보대출 규제 강화를 꼽았다. 또 채무조정 확대와 관련해 “직접적인 영향은 제한적일 수 있으나 연체기록 삭제에 따른 도덕적 해이에 대한 우려는 존재한다”고 말했다.

세제개편안 중 교육세 인상 가능성 역시 부정적 요인으로 지목했다. 배당소득 분리과세 등 주식시장 활성화 정책에 대해서도 “은행권 예수금 이탈로 이어질 경우 수익성에 악영향을 줄 수 있다”고 설명했다.

증권업에 대해서는 상대적으로 긍정적 평가가 나왔다. 김형석 한국신용평가 금융·구조화평가본부장은 “최근 주식시장 활황은 증권업권에 우호적인 환경”이라며 “투자중개 수수료 증가와 IPO 수요 등으로 IB 부문 성장도 기대된다”고 말했다.

정부의 부동산 PF(프로젝트 파이낸싱) 구조조정 기조 속에서 증권업 전망도 나쁘지 않다는 분석이다. 부동산 PF의 양적 부담은 점차 완화되고 있지만, 질적 개선은 뚜렷하지 않은 상황이다.

전체 PF 규모는 줄어들고 있으나, 유의이하 자산 내 부실 우려 자산 비중이 지난해 6월 65%에서 올해 6월 70%로 오히려 높아진 점이 이를 방증한다. 그럼에도 김 본부장은 “올해 증권사 수익성이 크게 개선되면서 대손 부담에 대한 대응력도 개선됐다”며 “부동산 PF 관련 건전성 리스크는 향후 제한적일 것”이라고 평가했다.

특히 김 본부장은 IMA 허용과 발행어음 확대 등 제도 변화가 증권업의 성장 동력이 될 것으로 내다봤다. 그는 “향후에도 대형 증권사에 대한 IMA 사업자 신규 라이선스 부여, 발행어음 진입 신청 증가가 이어질 것”이라며 “이에 따라 증권사업으로 대규모 자본이 유입될 것이라 기대한다”고 말했다. 다만 “이 과정에서 모험 자본이나 자금 공급 확대에 따른 리스크 관리가 중요해질 것”이라고 강조했다. 중소형 증권사의 경우 기존 사업 기반 축소에 대응해 안정적인 수익원을 확보하는 것이 핵심 과제로 꼽혔다.

IMA 도입에 따른 은행권 자금 이동 가능성에 대해 보다 신중한 해석도 더해졌다. 손 연구원은 머니무브 가능성을 인정하면서도 이는 2020년 초반 (초저금리 국면에서) 나타났던 급격한 자금 이동과는 성격이 다를 것이라고 선을 그었다. 그는 “수익성 측면에서 순이자마진(NIM) 압박은 있을 것으로 예상된다”고 덧붙였다.