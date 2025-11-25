12월 31일까지 간편 신청…내년 5월까지 사용

[헤럴드경제=이태형 기자]한국사회보장정보원은 취약계층을 대상으로 에너지 비용을 지원해 주는 2025년도 에너지바우처 신청이 12월 31일까지 복지포털 ‘복지로’에서 가능하다고 25일 밝혔다.

에너지바우처는 취약계층의 냉·난방기 이용에 필요한 에너지를 구입할 수 있는 이용권을 지원하는 사업으로, 수급자는 전기, 도시가스, 지역난방 중 하나의 고지서에서 자동 차감받거나 국민행복카드를 통해 전기, 도시가스, 연탄, 등유, LPG 에너지원을 자유롭게 결제하는 방식 중 하나를 선택해 지원받을 수 있다.

지원 대상은 ‘국민기초생활보장법’상 기초생활수급가구 중 본인 또는 세대원이 ▷노인(65세 이상) ▷영유아(7세 이하) ▷장애인 ▷임산부 ▷중증·희귀·중증난치질환자 ▷한부모가족 ▷소년소녀가정(가정위탁 포함) ▷다자녀(2자녀 이상) 가구 중 하나에 해당하는 가구다.

한편 올해부터 에너지바우처 제도가 대폭 개선된다.

기존에는 하절기·동절기로 지원 금액과 사용기간이 각각 구분돼 있었지만, 올해부터는 7월부터내년 5월25일까지 전체 사용기간 동안 계절과 관계없이 자유롭게 사용할 수 있도록 일원화했다.

이에 따라 수급자의 생활 여건에 맞춘 탄력적인 사용이 가능해졌다.

복지로에서는 시간과 장소에 상관없이 간편인증, 공동인증서 또는 금융인증서를 통해 본인인증 후 간편하게 복지서비스 신청이 가능하다.

김현준 한국사회보장정보원장은 “겨울철 난방비 부담이 커지는 시기에 에너지바우처가 실질적인 도움이 되길 바란다”며 “누구도 복지서비스에서 소외되지 않도록 디지털 접근성을 높이는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.