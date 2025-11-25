[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구 달성군 화원읍 대구교도소 이전 터에 전국적 수준의 복합문화공간인 ‘달성 아레나(Arena)’가 건립된다.

25일 달성군에 따르면 대구교도소 후적지에 공연장과 전시장, 공원 등을 포함한 복합문화공간 조성 개발방안이 확정됐다.

이 복합문화공간은 문화·주거·지원시설이 어우러진 공간으로 대구교도소 이전 터 10만4613㎡ 부지에 달성군과 대구시, 한국토지주택공사(LH) 등이 협력해 조성한다.

따라서 달성군은 대구교도소 이전 터 5만1258㎡ 부지에 문화시설을 직접 개발한다.

구체적 개발 방안은 오는 2033년까지 3500여억원을 전액 군비로 투입해 2000∼3000석 규모의 대공연장, 전시장, 잔디마당과 공원을 짓는다.

해당 개발 방안은 내년 3월 개발계획 승인 후 기본구상 및 타당성 조사를 진행할 예정이다.

더불어 교도소 시설 일부를 활용해 문화시설로 탈바꿈시키는 방향도 검토 중이다.

달성군 관계자는 “교도소라는 흔적 위에 문화의 새 옷을 입혀 대구를 넘어 전국에서 찾아오는 명소로 개발할 계획”이라고 말했다.

한편 한국토지주택공사(LH)는 대구교도소 이전 터에 공동주택(2556㎡)과 근린생활시설(3110㎡)을 개발하며 대구시는 도시지원시설(1만6033㎡)을 조성한다.

대구 달성군 관계자는 “대구교도소 후적지 개발사업은 화원의 발전을 넘어 달성을 새롭게 일으킬 핵심 동력이 돼 달성 군민의 삶을 더욱 빛나게 할 것”이라고 말했다.