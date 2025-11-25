용산정비창 일대…입체복합수직도시로 1부 기공식, 2부 케이팝 가수 축하 공연 내달 기반 시설 공사 착수, 28년 말 완료목표

[헤럴드경제=김희량 기자] 서울주택도시개발공사와 코레일은 ‘용산국제업무지구 도시개발사업’의 본격적인 시작을 알리는 기공식을 오는 27일 14시 구 용산정비창 일대인 용산구 한강로3가 40-1에서 개최한다고 25일 밝혔다.

용산국제업무지구 도시개발사업은 오랜 기간 정체돼 있던 용산정비창 부지를 서울의 미래 경쟁력을 강화할 핵심 거점이자 글로벌 업무 중심지로 재탄생시키는 대형 프로젝트로 지난 20일 실시계획을 인가받았다.

SH는 지난 36년간 마곡, 문정, 동남권 유통단지 등 서울시의 주요 개발사업 수행으로 얻은 풍부한 경험을 바탕으로 용산국제업무지구를 일·주거·여가 기능이 결합된 ‘입체복합수직도시’로 조성할 계획이다. 사업기간은 2028년 12월31일(부지조성공사 완료예정일)까지로 45만6099㎡ 면적에 국제업무, 스마트산업, 주거·문화·여가 복합구역이 들어서게 된다.

이번 기공식은 단순한 행사가 아닌 시민과 함께 도시의 미래 비전을 공유하는 ‘참여형 축제’로 진행된다. 총 5000석 규모로 1부 기공식과 2부 케이팝(K-POP) 가수 축하 공연(SBS 파워FM ‘열두시엔 주현영’ 특집 공개방송 연계)이 마련된다. 현장에는 용산국제업무지구 홍보 부스와 인공지능(AI) 포토 체험존 등 부대 프로그램도 운영한다.

관람은 ‘네이버 예약’을 통해 무료로 예매할 수 있다. 현장 발권 좌석을 넉넉히 운영해 당일 방문 시민도 참여할 수 있다.

황상하 SH 사장은 “12월부터 기반 시설 공사를 착수해 토지 공급 기반을 차질 없이 마련하겠다”며 “시민 삶의 질을 높이는 도시, 환경과 기술이 조화를 이루는 지속 가능한 공간으로 조성하기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.