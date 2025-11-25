굿즈 등 캐릭터 IP 성공 운영 사례

[헤럴드경제=조용직 기자] 마사회 캐릭터 ‘말마 프렌즈’가 우수 캐릭터로 뽑혔다.

25일 서울 중구코리아나호텔에서 열린 2025 대한민국 캐릭터 어워즈에서 대상을 수상했다. 공기업 후보작 중에서 유일하게 상을 받았다.

문화체육관광부·국가지식재산위원회·한국콘텐츠진흥원이 후원한 이 시상 행사는 창의적이고 경쟁력 있는 캐릭터와 콘텐츠를 발굴하고 이를 개발·활용해 캐릭터 산업 발전에 기여한 기업을 선정하는 자리다.

‘말마 프렌즈’는 공공 분야 정책 홍보 기여 성과를 인정받았다. 말마, 마그니(당근), 각설이(각설탕)로 구성된 캐릭터 패밀리로, 말산업과 승마, 사회공헌 활동 등을 국민에게 알리며 긍정적인 평가를 받아왔다.

정기환 마사회 회장은 “국민과 소통할 수 있는 친근하고 창의적인 캐릭터 IP를 활용해 경마, 말산업, 사회공헌 등 다양한 사업에 대한 이해와 공감대를 확산하겠다”며 “앞으로도 지속적으로 캐릭터 사업을 성장시키고 대중에게 더욱 친숙하고 사랑받는 기관이 되도록 노력하겠다”고 전했다.