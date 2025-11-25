한국, ‘CMIM 실효성 강화’ 논의…납입자본 방식 전환도 협의 역내 금융안정·경제 리스크 점검…세계·역내 경기 대응 공유

[헤럴드경제=김용훈 기자] 한국 정부가 역내 금융협력 강화를 위해 아세안+3(한·중·일) 재무차관 및 중앙은행 부총재회의에 참석한다.

이번 회의에서는 세계·역내 경제 동향을 점검하고, 2400억달러 규모의 역내 안전망인 치앙마이 이니셔티브 다자화(CMIM)의 실효성 제고 방안이 핵심 논의가 될 전망이다.

25일 기획재정부에 따르면 아세안+3 재무차관·중앙은행 부총재회의가 26~27일 홍콩에서 열린다. 이번 회의는 중국·말레이시아가 공동 의장국을 맡으며, 아세안 10개국과 한·중·일이 참석한다.

우리나라에서는 기재부 최지영 국제경제관리관이 수석대표로 참석해 세계 경제 불확실성과 역내 리스크 요인을 공유하고, 새 정부의 경제정책 방향을 설명할 예정이다.

특히 논의의 중심에는 역내 위기 시 유동성을 지원하는 CMIM의 기능 강화가 놓여 있다. 현재 통화스왑 기반으로 운영되는 재원 구조를 ‘납입자본 방식’으로 전환하는 방안이 주요 의제로 다뤄진다. CMIM은 총 2400억달러 규모이며, 한국의 분담금은 384억달러(분담 비율 16%)다.

정부 관계자는 “변동성이 확대되는 금융환경 속에서 역내 안전망의 실효성을 높이는 논의가 필요하다”며 “회원국과 협력해 합리적 개선방안을 모색할 계획”이라고 설명했다.

회의에서는 ▷글로벌 경기 둔화에 대비한 거시정책 공조 ▷역내 금융시장 안정화 방안 ▷경제 회복력 강화를 위한 중장기 협력 의제 등도 함께 다뤄질 예정이다.

이번 아세안+3 재무차관·중앙은행 부총재회의 결과는 내년 상반기 예정된 장관급 회의(Deputies’ Meeting 후속)에 반영될 전망이다.