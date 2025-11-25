[헤럴드경제 = 서병기 선임기자]“예술이란 영원한 미완성이다. 그래서 나는 완성을 향해 끊임없이 도전한다.”-고 이순재님-

(사)한국방송연기자협회(이사장 정준호) 전현직 이사장들이 25일 새벽 91세로 별세한 원로배우 이순재에 대해 추모의 글을 올렸다.

방송연기자협회 이사장 일동은 25일 오전 <고 이순재 이사장님을 기리며..>라는 제목으로 된 추모의 글에서 “참으로 깊은 슬픔과 그리움의 마음을 담아, 존경하는 배우 이순재 이사장님께 추모의 글을 올립니다. 한국 방송과 연극계를 대표하는 ‘국민 배우’로서, 선생님은 당신의 삶 전체를 연기에 바치셨고, 그 열정은 세대를 넘어 많은 이들에게 감동을 주었습니다”라면서 “선생님께서 남겨주신 수많은 작품, 그리고 그 안에 담긴 정신과 가치는 앞으로도 우리에게 큰 위안과 영감을 줄 것입니다. 부디 평안하시길, 그리고 하늘에서도 빛나는 무대에서 또 다른 연기를 펼치시길 바랍니다.”라고 전했다.

이어 “1971년 5월 선생님께서는 최불암 선생님, 고 최정훈 선생님 등 많은 동료들과 함께 (사)한국방송연기자협회를 설립하여 배우들의 인권신장과 방송 예술의 발전을 위해 1대, 2대, 11대 이사장으로 헌신, 봉사하셨습니다.”라며 감사의 뜻을 전하기도 했다.

한편, 1956년 연극 ‘지평선 넘어’로 데뷔한 고 이순재는 최근까지 70년에 가까운 기간동안 연극과 드라마, 영화, 연출, 연극 연출, 연기 교육 현장을 오가며 바쁜 시간을 보냈다.

수많은 작품에 출연하며 새로운 도전을 멈추지 않아, ‘대발이 아버지’·‘야동순재’·‘직진순재’ 등의 별칭이 붙었다. 최근에도 연극 ‘고도를 기다리며를 기다리며’에 출연했다. 지난해 KBS 2TV 드라마 ‘개소리’에 출연해 KBS 연기대상에서 역대 최고령 ‘대상’ 수상자가 되기도 했다.

다음은 방송연기자협회의 고인에 대한 추모사

<고 이순재 이사장님을 기리며..>

참으로 깊은 슬픔과 그리움의 마음을 담아, 존경하는 배우 이순재 이사장님께 추모의 글을 올립니다. 한국 방송과 연극계를 대표하는 ‘국민 배우’로서, 선생님은 당신의 삶 전체를 연기에 바치셨고, 그 열정은 세대를 넘어 많은 이들에게 감동을 주었습니다.

선생님은 수십 년 동안 연기 무대에 서셨고, 그 길 위에서 한국 드라마와 연극의 역사를 함께 써 내려가셨습니다. 무대 위의 깊은 울림, 화면 속의 자연스러운 표현, 그리고 코미디와 진지함을 자유롭게 넘나드는 그의 연기에는 언제나 삶의 진심이 깃들어 있었습니다.

1971년 5월 선생님께서는 최불암 선생님, 고 최정훈선생님 등 많은 동료들과 함께 (사)한국방송연기자협회를 설립하여 배우들의 인권신장과 방송 예술의 발전을 위해 1대, 2대, 11대 이사장으로 헌신, 봉사하셨습니다.

나아가 선생님께서는 사단법인의 한계성을 인식하시고, 1992년에는 14대 국회의원에 당선되어 대중문화예술인들의 ‘권익보호’ 라는 기초를 세우는데 큰 힘을 다하셨습니다.

선생님께서 보여주신 연기자로서의 업적뿐 아니라, 후배 배우들에게 연기의 길과 인생의 진심을 가르치신 스승으로서의 모습도 선생님이 남기신 큰 유산입니다.

선생님의 삶은 단지 연기의 궤적만이 아니라, 인간으로서 품격과 따뜻함을 가진 어른의 전형이었습니다. 어떤 역할이든 진심으로 몰입하셨고, 작품마다 관객의 마음을 어루만지는 연기를 보여 주셨습니다.

이제 선생님은 영원한 무대 위로 가셨습니다. 무대의 조명이 꺼지고 관객의 박수가 잦아들더라도, 선생님의 연기와 인생은 우리 마음 속에 살아 있을 것입니다.

선생님께서 남겨주신 수많은 작품, 그리고 그 안에 담긴 정신과 가치는 앞으로도 우리에게 큰 위안과 영감을 줄 것입니다.

부디 평안하시길, 그리고 하늘에서도 빛나는 무대에서 또 다른 연기를 펼치시길 바랍니다.

이순재 선생님, 그동안 정말 고생 많으셨습니다.

영면을 기원합니다.

감사합니다. 사랑합니다. 존경합니다.

-(사)한국방송연기자협회 이사장 일동-

제12대 한진희, 제13대 노주현, 제14대 이덕화, 송경철, 제15대 서인석, 제16대 신충식, 제17대 김해권, 제19, 20대 김성환, 제21대 이효정, 제22대 김영철, 제23대 유동근, 제24대 정보석, 제25대 최수종, 제26대(현) 정준호