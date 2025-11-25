진주시 공공건축가 제도 성과 빛나 한국건축문화대상 대통령상 수상 큰 성과

[헤럴드경제(진주)=황상욱 기자] 진주시가 목조 공공건축을 핵심 정책으로 추진한 성과가 전국은 물론 해외에서도 인정받고 있다. 25일 진주시에 따르면 시는 최근 ‘2025 한국건축문화대상’ 건축문화진흥 부문에서 대통령상을 수상하고, ‘대한민국 목조건축대전’ 특별상을 받았다.

진주시는 2019년 공공건축가 제도 도입 이후 설계 공모의 공정성 강화와 공공시설의 목조화 확대를 양대 축으로 삼아 친환경 공공건축 체계를 구축해 왔다. 시는 공공분야 건축물의 약 40%를 목조로 건립하며 탄소저감 효과를 높여 왔고, 이러한 정책적 일관성이 이번 대통령상 수상으로 이어졌다는 평가다.

심사위원단은 “진주시는 목조건축을 매개로 지역이 공유하는 물질적·정신적 정체성을 구현했다”며 “지자체 건축문화 정책의 모범 사례로 향후 중요한 선례가 될 것”이라고 평가했다.

대표 사례인 ‘문산읍 주민자치 어울마당’은 국내 공공시설로는 처음으로 NLT(Nail-Laminated Timber) 공법을 적용해 화제가 됐다. 목재를 여러 겹 겹쳐 못으로 압착하는 방식으로 제작된 구조재는 친환경성과 구조 안전성을 겸비해 해외 산업계에서도 주목 받고 있다. 이 시설에 저장된 탄소는 승용차 25대가 1년 동안 배출하는 이산화탄소량에 해당하는 수준이다.

진주시는 목조건축의 친환경적 효과를 시민과 공유하기 위한 프로그램도 적극 운영하고 있다. 건축문화제를 통해 목조건축 투어·전시·강연 등을 제공하고, 어린이 대상 ‘건축소풍’ 프로그램을 운영해 미래세대의 인식 확산에도 힘을 쏟고 있다.

진주시의 경험은 국내외에서도 벤치마킹 대상으로 자리 잡았다. 전국의 지자체와 공공기관뿐 아니라 일본 목재 관련 기업, 캐나다우드그룹, 북미 목조 구조재 기업인 ‘머서 매스 팀버(MERCER MASS TIMBER)’ 등 해외 산업계도 잇따라 진주를 찾고 있다. 지난 10월 열린 ‘목조건축과 탄소중립 국제세미나’에서 머서 매스 팀버의 닉 마일스톤 COO는 “한국은 친환경 건축으로 전환하기 좋은 시점”이라며 “진주가 그 중심 역할을 할 수 있다”고 평가했다.

진주시 관계자는 “목조 공공건축은 탄소중립 시대에 가장 현실적이고 효과적인 대안”이라며 “미래세대에 건강한 도시 환경을 남길 수 있도록 정책을 더욱 강화하겠다”고 말했다.