[헤럴드경제=김주리 기자] 청주에서 50대 여성이 42일째 실종 상태인 가운데 경찰이 그가 강력 범죄에 연루됐을 가능성까지 염두에 두고 전방위적인 수사를 펴고 있다.

25일 연합뉴스 보도에 따르면 지난달 16일 “혼자 사는 어머니와 연락이 닿지 않는다”는 자녀의 실종 신고가 접수됐다.

경찰 조사 결과 실종자 A(50대)씨는 지난달 14일 오후 6시 30분께 청주의 한 회사에서 자신의 SUV를 몰고 퇴근했으며, 그의 SUV가 이튿날 새벽 청주 외하동의 한 도로에서 주행 중인 모습이 CCTV에 포착된 것을 끝으로 행방이 드러나지 않고 있다.

경찰은 A씨가 평소 주변에 극단 선택을 암시한 적이 없는 데다 일반적인 실종 사건과 달리 차량까지 장기간 발견되지 않고 있는 점에 주목, A씨가 강력 범죄에 연루됐을 가능성이 있다고 보는 것으로 전해졌다.

경찰은 특히 전 연인 B(50대)씨의 당일 행적을 석연치 않게 보고 A씨의 실종과 연관이 있는지 집중 수사 중인 것으로 알려졌다.

B씨는 A씨 실종 당일 오후 6시께 자신이 운영하는 청주의 한 사업장에서 퇴근한 뒤 이튿날 오전 5시가 넘어서야 귀가했으나 경찰 조사에서 당일 행적에 대해선 기억이 나지 않는다고 진술했다.

경찰은 A씨의 SUV가 실종 당일 B씨의 회사 주변 도로를 여러 차례 지난 점을 수상쩍게 여기고 두 사람이 만났는지 확인하고 있다.

경찰은 두사람이 교제하다가 결별한 뒤에도 이성 문제로 여러 차례 다툰 점 등을 토대로 B씨가 A씨를 해코지했을 가능성도 배제하지 않고 있다.

앞서 경찰은 사안이 중대하다고 보고 전담수사팀을 편성해 수사를 진행해왔고, A씨 SUV의 이동 경로 일대에 헬기까지 동원해 저수지와 야산 등을 샅샅이 수색했으나 현재까지도 A씨와 그의 차량은 행방불명 상태다.

경찰 관계자는 “모든 가능성을 열어두고 실종자의 주변을 수사 중”이라며 “구체적인 수사 진행 상황은 밝힐 수 없다”고 말했다.