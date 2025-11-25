[헤럴드경제=전새날 기자] 이랜드월드가 전개하는 여성 SPA(제조·유통 일괄) 브랜드 미쏘(MIXXO)가 25일 ‘그런지 Y2K’ 캠페인(사진)을 공개했다.

미쏘는 ‘오래된 폴더 속에서 다시 꺼낸 2000년대 감성’이라는 콘셉트로 20년 전 패션을 현대적으로 재해석했다. 컬렉션은 풀오버 니트, 데님 팬츠, 롱 스커트 등 그런지와 Y2K 감성을 함께 느낄 수 있는 아이템으로 구성했다.

‘스냅단추 슬림 후드 풀오버’는 슬림한 실루엣으로 몸매를 탄탄하게 잡아주는 실루엣이 특징이다. 앞면 가시 스냅 장식을 따라 자연스럽게 형성된 Y라인 디테일로 포인트를 더했다. ‘기모데님 롱스커트’는 하체를 자연스럽게 감싸주는 A라인 실루엣으로 체형을 보완한다.

‘기모 벌룬핏 데님’은 볼륨감 있는 하의 실루엣을 연출하기 용이한 아이템이다. 안감 기모 처리로 한겨울까지 포근하게 착용할 수 있다. 다크 그레이 색상 팬츠에는 아웃심 스터드 장식으로 다리 라인을 따라 은은한 포인트를 더했다. 그레이쉬 인디고 색상 팬츠에는 자연스러운 워싱감을 표현했다.

이랜드 미쏘 관계자는 “기모 소재와 트렌디한 실루엣으로 구성한 이번 컬렉션을 통해 따뜻하면서도 감각적인 겨울 스타일을 완성하길 바란다”고 말했다.