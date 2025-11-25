李대통령 “피를 나눈 ‘형제의 나라’ 방문 뜻깊어” 원자력 MOU 체결…시노프 원전 참여 발판 기대 원자력·보훈·도로 인프라 협력 등 3건 MOU 체결

[헤럴드경제(앙카라)=서영상 기자] 튀르키예를 국빈방문 중인 이재명 대통령은 양국이 ‘피를 나눈 형제국’이라는 점을 강조하며 방위산업과 원자력, 바이오 등 분야에서 협력을 한층 공고히 했다.

24일(현지시간) 튀르키예 앙카라에 도착한 이 대통령은 이날 오후 대통령궁에서 레제프 타이이프 에르도안 대통령과 103분간 정상회담을 가졌다.

이 대통령과 에르도안 대통령은 정상회담 계기에 원자력 협력과 보훈 협력, 도로 인프라 협력 등 3건의 양해각서(MOU)를 체결했다.

먼저 양국은 한국전력과 튀르키예전력공사가 서명한 MOU에서 원자로 기술과 부지 평가, 규제·인허가, 금융·사업모델, 원전 프로젝트 이행 등에 있어서 협력하기로 했다.

튀르키예의 시노프 지역 원자력발전소 건설 협상국으로 한국이 거론되는 상황에서 유리합 입지를 점하게 됐다는 평가다.

이 대통령은 정상회담 뒤 공동언론발표에서 “튀르키예 시노프 원전 추진에 있어 남은 세부 평가 과정이 순조롭게 이뤄지도록 양국 정부 차원에서 관심을 갖고 지원하기로 했다”며 “한국의 우수한 원전 기술이 튀르키예 원전 개발에 실질적으로 기여하길 기대한다”고 밝혔다.

대통령실은 원전 부지평가 등 초기 단계부터 한국의 참여 기반을 마련했다며 향후 사업 수주까지 이어질 수 있는 발판이 될 수 있다고 평가했다.

한국도로공사와 한국해외인프라도시개발지원공사(KIND), 그리고 튀르키예 도로청 등 3개 기관이 도로 건설 프로젝트를 공동으로 발굴·추진하기 위해 협력의 폭을 넓히기로 한 도로 인프라 분야 협력 MOU로 체결됐다.

향후 튀르키예 도로청이 발주하는 대규모 도로, 건설 사업에 한국 기업의 참여가 기대된다.

또 보훈 협력 MOU를 체결하고 양국이 튀르키예의 6·25전쟁 참전용사 예우 강화, 후손 간 교류 활성화, 국가보훈부와 튀르키예 가족사회부의 정례적 교류 등을 추진하기로 했다.

방산 분야에서도 협력을 이어가기로 했다.

이와 관련 이 대통령은 “양국은 공동생산, 기술협력, 훈련교류 등을 지속하기로 했다”며 “알타이 전차 사업 같은 협력 사례를 더 많이 만들기 기대한다”고 밝혔다.

한국의 K2전차 흑표 기술을 토대로 만들어진 튀르키예의 알타이 전차를 언급하며 비슷한 사업의 확대 의지를 내비친 것으로 풀이된다.

이 대통령은 튀르키예 방문에 앞서 현지 언론과 가진 인터뷰에서도 한국산 엔진을 장착한 튀르키예의 첫 양산형 알타이 전차를 거론하며 “양국이 함께 무엇을 해낼 수 있는지를 보여주는 강력한 사례”라면서 “이는 한국과 튀르키예의 깊은 신뢰와 첨단기술 역량을 반영한다”고 의미를 부여한 바 있다.

이와 함께 이 대통령은 한국과 튀르키예의 각별한 관계를 거듭 부각시켰다.

이 대통령은 “튀르키예의 한국전쟁 참전 75주년이자 저의 대통령 취임 첫해인 올해, 피를 나눈 ‘형제의 나라’ 튀르키예를 방문해 매우 뜻깊다”며 “튀르키예는 대한민국과 수교를 맺기 전부터 각별한 관계였고 1957년 수교 이후 빠른 속도로 관계가 발전했다”고 평가했다.

바이오 분야 협력에 대해 설명하는 과정에선 “튀르키예 정부가 추진하는 ‘혈액제제 지급화 사업’에 한국기업 SK플라즈마가 참여하게 된 것을 기쁘게 생각한다”며 “양국이 혈맹관계라는 점에서 의미가 더 크게 다가온다”고 했다.

이 대통령은 국빈방문 첫 일정이었던 튀르키예 국부로 추앙받는 무스타파 케말 아타튀르크 초대 대통령 묘소를 참배한 뒤 방명록에 “아타튀르크를 기리며 피를 나눈 형제국의 공동번영을 위해 함께 나아가겠습니다”라고 적기도 했다.

6.25 전쟁 당시 튀르키예가 미수교국이었음에도 불구하고 미국, 영국, 캐나다에 이어 네 번째로 많은 장병을 파병했다는 점을 평가한 것이라 할 수 있다.