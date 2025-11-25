고 이순재 배우.[인스타그램]
[헤럴드경제=이명수 기자] 배우 김혜수가 배우 이순재를 추모했다.

그는 25일 오전 소셜미디어에 “평생동안 신세 많이 지고 도움 많이 받았다. 감사드린다”란 글과 함께 사진 한 장을 올렸다.

해당 글은 지난해 KBS 연기대상에서 이순재가 대상 수상을 하며 소감으로 했던 말이다.

당시 그는 역대 최고령 대상 수상자였다.

이순재는 이날 오전 별세했다.


