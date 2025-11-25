권익위 지자체장 불법주차자 전화번호 확보 제도개선방안 ‘도로교통법’·‘주차장법’ 마련토록 경찰청·국토부에 권고

[헤럴드경제=전현건 기자] 연락처가 부착되지 않은 불법 주차 차량에 대한 조치와 관련해 기존의 견인이나 안내방송 이외 차량 소유자의 연락처 확보로 더욱 신속한 차량 이동이 가능해질 전망이다.

국민권익위원회는 25일 지방자치단체장이 주차위반 차량 조치를 위해 차량 소유자의 전화번호를 적법하게 확보할 수 있는 제도개선 방안을 마련해 관계기관에 권고했다고 밝혔다.

지자체장은 ‘도로교통법’과 ‘주차장법’에 따라 도로나 주차장에서의 불법 주차 차량에 대해 필요한 조치를 할 수 있다.

연락처가 비치되지 않은 불법 주차 차량의 경우 주변 주민들에게 큰 불편을 초래하고 있다. 지난해 국민신문고 등에서 이와 관련된 민원이 총 9000여건이 접수됐다.

그러나 견인 등 현행 법령상 가능한 수단만으로는 불법 주차 차량을 신속히 이동시키기는 어려워 국민 불편 해소에 한계가 있었다.

견인의 경우 인력·시설 등을 갖춘 대행업체의 부재 등으로 적지 않은 지자체에서 견인을 불법 주차 차량 조치 수단으로 활용하지 않고 있었다.

또 관련 여건이 마련됐어도 견인차 출동 등 조치에 시간이 소요되고 차종이나 현장 상황에 따라 견인이 어려운 경우가 있었다.

권익위가 세종·제주를 포함한 228개 지자체를 대상으로 2024년에 ‘도로교통법’상 주차위반에 따른 견인 건수를 조사한 결과 145개 지자체(63.6%)에서 견인 사례가 없는 것으로 확인됐다.

그 외 불법 주차에 대한 과태료 부과나 안내방송 등은 즉각적인 차량 이동을 요구하는 민원에 대해서는 효과가 없거나 적합하지 않았다.

권익위는 이를 개선하고자 견인이나 안내방송 등의 보충 수단으로 연락처가 없는 차량의 신속한 이동 조치를 위해 적법하게 차량 소유자에게 연락이 가능한 개선방안을 마련했다.

지자체에 차량 등록 시 리콜 등의 안내 목적으로 차량 소유자의 전화번호가 수집되는데 ‘개인정보보호법’상 법률에 특별한 규정이 있는 경우 개인정보의 목적 외 이용이 가능하다.

이에 따라 권익위는 지자체장이 주차위반 차량의 조치를 위해 차량 소유자의 전화번호를 제공받을 수 있는 근거를 ‘도로교통법’과 ‘주차장법’에 마련하도록 경찰청과 국토교통부에 권고했다.

양종삼 권익위 고충처리국장은 “공공기관이 협조해 불법 주차 차량 연락처 확보를 통해 차량을 이동하는 조치는 주민 불편 해소나 행정 편의는 물론 불법 주차한 당사자도 견인 등을 피할 수 있어 관련자 모두에게 도움이 된다”며 “불법 주차는 국민 생활과 밀접하면서 많은 불편을 초래하는 만큼 관련 민원 해소나 제도개선에 더욱 노력하겠다”고 밝혔다.