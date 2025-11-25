[헤럴드경제=양대근 기자] 대한항공씨앤디서비스(이하 대한항공C&D)가 ‘제51회 국가품질경영대회’에서 2년 연속 품질경쟁력 우수기업에 선정됐다고 25일 밝혔다.

국가품질경영대회는 산업통상자원부와 국가기술표준원이 주최하고 한국표준협회가 주관하는 국내 최고 권위의 품질경영 관련 정부 포상 행사다. 대한항공C&D는 지난해 업계 최초로 수상했으며, 올해에는 강화된 식품안전 체계 구축, 고객 중심 서비스 혁신, 전사적 품질 경쟁력 강화 등의 성과를 인정받으며 연속 수상의 영예를 안았다.

대한항공C&D는 국내 기내식 및 기내 면세 시장에서 확고한 1위를 지키고 있다. 인천, 김포, 김해, 제주 등 전국 주요 공항을 기반으로 27개 국내외 항공사에 기내식을 공급하고 있다. 또한 기내 면세 사업 역시 국내 최대 규모로 운영하며 여행의 새로운 가치를 창출하고 있다.

특히 지난 3월에는 대한항공의 새로운 기업 이미지(CI) 발표에 맞춰 기내식 메뉴를 전면 업그레이드했으며 국내외 유명 셰프와 협업으로 현대적 한식 메뉴를 선보여 ‘하늘 위의 파인다이닝’ 이라는 차별적 고객 경험을 구현했다.

이어 올해 4월에는 식품안전관리인증기준(HACCP∙해썹)보다 기준이 강화된 ‘식품안전국가 인증(Korean Food Safety)’을 업계 최초로 획득하며 글로벌 수준의 식품안전 역량을 확고히 했다.

대한항공 기내 면세 플랫폼인 ‘스카이샵(SKYSHOP)’도 빠르게 진화하고 있다. 온라인/모바일 앱으로 면세품을 미리 주문하면 여행을 떠나는 출국 기내 좌석 또는 여행을 마치고 귀국하는 기내 좌석에서 면세품을 받아볼 수 있다.

스카이샵은 고객 등급별 마일리지 적립, 월별 포인트∙쿠폰 제공 등 다양한 혜택을 운영하고 있다. 온라인몰에서 현금처럼 사용할 수 있는 모바일 상품권을 출시하는 등 맞춤형 혜택을 강화하며 면세업계를 선도하고 있다.

최덕진 대표는 “2년 연속 품질경쟁력 우수기업 선정은 최고 수준의 기내 서비스를 제공하기 위한 지속적인 노력으로 이른 성과” 라며 “앞으로도 글로벌 기준을 뛰어넘는 품질 혁신과 서비스 차별화로 세계 최고 수준의 종합 기내 서비스 기업으로 도약하겠다” 고 말했다.