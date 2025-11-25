경희사이버대학교·(사)이주민센터 친구 MOU

[헤럴드경제=정석준 기자] 교촌치킨을 운영하는 교촌에프앤비는 이주배경 청소년과 성인학습자를 대상으로 진행한 ‘이주배경 지원사업 기업탐방’ 프로그램을 성공적으로 마무리했다고 25일 밝혔다.

교촌은 지난 10월 23일부터 11월 21일까지 경기도 성남시 판교 본사로 87명을 초청해 기업을 소개하고, 외식산업을 체험하는 기회를 제공했다. 프로그램은 경희사이버대학교, 사단법인 이주민센터 친구와 체결한 산학 협력 업무협약(MOU)의 일환으로 기획됐다.

참가자들은 교촌의 브랜드 철학인 진심경영과 사회공헌 활동을 소개받고, 시설 곳곳을 둘러봤다. 임직원들의 건강과 휴식, 학습을 지원하는 기업 문화도 체험했다. ‘교촌 1991 스쿨’ 조리체험 프로그램에서는 외식 조리 직무를 경험했다.

교촌에프앤비 관계자는 “국내 사회에서 적응하며 꿈을 키워가는 이주배경 청소년, 성인학습자들에게 이번 기업탐방이 외식산업에 대한 이해와 진로를 모색하는 데 작은 보탬이 되었길 바란다”며 “앞으로도 다양한 구성원과 함께하는 사회공헌 활동으로 상생과 나눔의 경영 철학을 실천하겠다”고 말했다.