3분기 누적 수출액 전년 대비 20% 성장 SK하이닉스 HBM 수출 신기록 행진 ‘일등공신’ “최태원 회장 주도 아래 사업 구조 개선…미래 먹거리 AI 경쟁력 강화”

[헤럴드경제=한영대 기자] SK그룹이 올해 역대 최대 수출액인 120조원대를 기록할 전망이다. SK하이닉스의 기록적인 반도체 수출이 신기록 달성을 이끌었다. SK는 최태원 회장이 점찍은 미래 먹거리인 인공지능(AI) 경쟁력을 키워 상승세를 이어갈 전망이다.

SK그룹은 올해 3분기 누적 기준 수출액 87조8000억원을 달성했다고 25일 밝혔다. 전년 동기(73조7000억원) 대비 20%가까이 성장한 것으로, 이같은 성장세가 4분기에도 이어질 경우 올해 전체 수출액은 지난해(102조5000억원) 실적을 훌쩍 뛰어 넘는 120조원대에 달할 것으로 전망된다.

올해 SK그룹 수출액이 2년 연속 100조원을 뛰어넘는 것이 확실시되는 배경에는 SK하이닉스의 고대역폭 메모리(HBM) 등 고부가 메모리 반도체 수출이 결정적인 역할을 했다는 분석이다. 지난해 SK하이닉스는 그룹 수출의 54%(55조2000억원)를 견인했다. 올해는 3분기까지 그룹 전체 수출의 65%(56조7000억원)를 차지했다.

SK하이닉스 수출 실적은 최근 우리나라 전체 수출액이 사상 최대치를 기록하는 데도 지대한 영향을 미쳤다. 정부가 최근 발표한 지난 3분기 우리나라 전체 수출액은 1850억 달러(약 272조8000억원)로 관련 통계를 작성한 지난 2010년 이후 최대 규모다. HBM을 포함한 고부가 메모리 반도체 등이 466억 달러(약 68조7000억원)를 기록하며 전체 수출을 이끌었다.

아울러 SK하이닉스의 호실적은 납세 및 시가총액 증가 등으로 이어지면서 국가 경제 전반에도 활력을 불어넣고 있다는 평가다.

SK하이닉스가 올해 3분기까지 낸 법인세만 4조3000억원에 달한다. 이는 지난해 같은 기간(940억원) 동안 납부한 법인세보다 약 45배가 늘어났다. SK하이닉스 주가 또한 높은 상승세를 이어오며 시가총액 300조원대를 기록하고 있다. SK하이닉스 시가총액은 지난 24일 종가 기준 379조원으로 국내 기업 중 2번째 규모다.

이처럼 SK그룹의 국가경제 기여도가 높아진 것은 최태원 회장이 일관되게 추진해온 사업 구조 개선 노력이 성과를 보이고 있다는 평가가 나온다.

미래 성장 사업을 발굴하고, 한계 사업을 정리함과 동시에 적자 기업을 턴어라운드 시키는 그룹의 노력들이 인정을 받고 있는 것이다. 특히 2012년 SK하이닉스를 인수하면서 에너지와 정보통신(ICT) 중심의 사업구조에 반도체, 인공지능(AI), 바이오 등을 추가한 것이 결정적인 전환점으로 평가받고 있다.

SK는 성장세를 이어가기 위해 글로벌 시장 화두인 AI 경쟁력을 키울 계획이다. AI 시대 핵심 메모리 반도체인 HBM 생산능력을 강화하고, 울산에는 7조원을 투자해 대규모 AI 데이터센터를 건설하고 있다. 엔비디아로 대표되는 글로벌 AI 기업과의 협업도 강화하고 있다.

SK 관계자는 “최태원 회장의 진두지휘 아래 SK그룹은 AI, 반도체, 에너지, 바이오 등 미래 성장 사업을 중심으로 투자와 고용을 이어가며 국가경제에 기여하고 있다”며 “2028년까지 국내에 128조원을 투자하고 연간 8000명 이상의 채용 또한 지속적으로 확대한다는 목표”라고 말했다.