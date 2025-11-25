산업재해 감소…안전한 근무 환경 조성

[헤럴드경제=정석준 기자] 무신사의 오프라인 점포 운영·관리 자회사인 무신사 리테일 서비스는 최근 한국ESG인증협회로부터 ‘안전보건경영시스템’ 국제 표준 인증(ISO 45001)을 획득했다고 25일 밝혔다.

이 인증은 사업장에서 발생할 수 있는 유해·위험 요인을 관리해 산업 재해를 줄이고, 근로자에게 안전한 근무 환경을 조성하기 위해 국제표준화기구가 지난 2018년 제정한 표준이다.

무신사 리테일 서비스는 안전보건 경영방침과 목표를 설정하고 기존 규정에 사고 대응 프로세스 등 시스템을 갖춰 인증을 받았다.

한편 무신사 리테일 서비스는 모던 베이식 캐주얼웨어 브랜드 ‘무신사 스탠다드(MUSINSA STANDARD)’ 오프라인 매장과 패션 브랜드 편집숍 ‘무신사 스토어’와 ‘무신사 엠프티’를 운영하는 자회사다. 올 하반기에 법인명을 ‘에스티디씨(STDC)’에서 무신사 리테일 서비스로 변경했다. 현재 서울·경기·대구·부산 등에서 30개 이상의 점포를 관리하고 있다.