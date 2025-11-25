24일 해오름동맹 상생협의회 개최 내년 예산안·43개 추진사업 등 논의

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산·경주·포항 지역 상생협의체인 해오름동맹이 24일 경주 힐튼호텔에서 2025년 하반기 상생협의회 정기회를 가지고 공동협력사업 추진상황을 점검했다.

이날 김두겸 울산시장과 이강덕 포항시장, 주낙영 경주시장을 비롯해 3개 도시 부시장, 실·국장 등 40여 명은 ▷2026년 해오름동맹광역추진단 예산 편성(안) ▷2025년 공동협력사업 추진현황 ▷협력사업 발굴 및 실행방안 연구 결과 등 3개 안건을 논의했다.

공동사업 가운데 문화·관광 분야에서 ▷8028억원 규모의 형산강 하천환경정비사업 예비타당성조사 통과 ▷1조3000억원 규모의 영일만 복합해양레저관광도시 조성사업 ▷500억원 규모의 동남권 해양레저관광 거점사업 등 국비 확보는 3개 도시 공동사업의 성과로 사업추진을 가속화하기로 했다.

이차전지 글로벌 메카 조성을 비롯해 ▷국가 도심항공 모빌리티(UAM) 기술사업 지구 조성 ▷세계적 수소 초광역도시 조성 ▷영일만 횡단구간(영일만대교) 건설사업 ▷동남권 해오름 초광역전철망 구축 등 중장기 사업에 대해서는 예산 확보에 힘을 모으기로 했다.

이와 함께 ▷재난안전 공동연구 발굴단 및 미래재난 대응 공동협력단 조직·운영 ▷공동생활권 광역대중교통 활성화 ▷물 부족 문제에 대해서도 협력해 나기로 했다.

이날 회의에서 한국지방행정연구원이 ‘해오름동맹 협력사업 발굴 및 실행방안’으로 제시한 ▷광역단위 공동사업의 추진체계 정립 ▷중장기 협력사업의 단계별 이행안 수립 ▷지속가능한 재원 확보 및 민관 협력모형 구축 등 사업안을 공유하고 내년 해오름동맹 도시발전 시행계획에 반영하기로 했다.

김두겸 울산시장은 “울산, 포항, 경주 세 도시가 해오름동맹을 통해 산업 전환 등 다방면에서 협력해 대한민국 균형발전을 이끌어 나가는 중심이 되자”고 말했다.