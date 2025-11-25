9년→7년, 정비 절차 단축 첫 모아타운 보정계수 적용시 조합원 분담금 7000만원 절감

[헤럴드경제=정주원 기자] 20년 넘게 답보 상태던 서울 중랑구 중화동 329-38번지 일대가 2030년까지 최고 35층, 총 2801가구 규모의 신축 단지로 탈바꿈한다. 기존 노후주택 1207가구가 자리한 9만9971㎡ 부지에 모아타운 방식의 대규모 정비가 본격 추진된다.

오세훈 서울시장은 25일 중화동 모아타운 현장을 방문해 사업 추진현황을 점검하고 주민들의 현장 목소리를 청취했다. 오 시장은 이 자리에서 사업 기간을 기존 9년에서 7년으로 단축해 ‘강북 전성시대’의 신호탄이 될 대표 재정비 사례로 중랑구 모아타운을 꼽았다.

중화동 모아타운은 2003년 뉴타운 지정 이후 재정비촉진구역 해제(2014), 도시재생 등 우여곡절을 겪어왔다. 이후 2023년 모아타운 대상지로 재선정되면서 방향을 틀었고, 지난해 11월 관리계획 승인·고시, 올해 11월 사업계획 통합심의 통과 등 빠른 진척을 보였다.

서울시는 2031년까지 31만호 정비사업 착공 물량을 확보할 계획이며, 이 중 모아타운 116곳·모아주택 340개 구역에서 12만호의 공급 기반을 마련해뒀다. 중랑구는 16곳(약 2만3845호)이 위치해 서울 자치구 가운데 모아타운이 가장 집중된 지역이다.

서울시는 규제완화와 공정관리 강화를 단축의 핵심으로 꼽았다. 용도지역 상향, 용적률 완화, 세입자 대책 지원 등 적극적인 지원책을 펼칠 예정이다.

특히 내년 1월 도입 예정인 ‘모아주택 사업성 보정계수’ 적용 시 조합원 평균 분담금이 약 7000만원 줄어드는 효과가 있을 것으로 전망된다. 중화동 329 번지의 경우 보정계수 1.5 적용 시 비례율이 약 10% 높아져 사업성이 대폭 개선된다는 분석이다. 임대주택 인수가격을 표준건축비에서 기본형건축비 80%로 상향하는 조치도 추진된다.

오 시장은 이날 현장 점검에서 “중화2동 모아타운이 서울시 모아타운의 선도사업지로서 정비사업 동력확보와 주택공급 확대에 긍정적 영향을 미칠 것으로 기대한다”며 “10·15 규제로 조합원 지위양도 제한, 이주비 등 주택담보대출비율(LTV) 대출 규제로 사업 지연 우려가 발생하는 상황에서 서울시와 정부가 협력하고 대안을 마련해 민간의 주택공급 확대 정책을 흔들림 없이 추진하겠다”고 주민들에게 밝혔다.

서울시는 다음 달부터 ‘서울시–자치구 모아타운 공정촉진회의’를 기존 본청 회의실에서 현장 중심으로 전환해 실시간 애로사항을 점검하고 추가 규제 완화 방안도 논의한다는 방침이다. 사업시행인가(2027년 예정), 이주·착공(2028년 예상) 등 후속 절차에서도 공정관리를 강화해 계획된 2030년 준공 목표 달성에 총력을 기울인다는 계획이다.