270여명 참여…협업 성과 공유·우수 협력사 포상

[헤럴드경제=전새날 기자] 대상이 파트너사와 상생을 다짐하는 교류의 장 ‘GWP(Great Work Partners) AWARDS 2025(사진)’를 성황리에 마무리했다고 25일 밝혔다.

2009년 시작해 올해로 17회째를 맞는 행사는 파트너사 임직원들을 초청해 성과를 공유하고, 우수 파트너사를 포상하는 자리다. 지난 24일 서초구 JW 메리어트 호텔 서울에서 열린 행사에는 대상 임정배 대표이사를 비롯한 임직원과 주요 파트너사 관계자 등 270여 명이 참석했다.

올해는 3개 부문에서 10곳의 파트너사가 수상의 영예를 안았다. 매출 확대에 기여한 우수 대리점을 평가하는 ‘밸류 세일즈(Value-Sales)’ 부문에는 청운성업㈜, ㈜정원유통이 이름을 올렸다.

지속 가능 경영을 위한 노력과 대상의 통합 공급망 ‘SCM(Supply Chain Management)’ 체계의 원활한 운영에 기여를 한 기업에 주어지는 ‘지속가능성(Sustainability)’ 부문에서는 세미산업㈜, 솔푸드㈜, ㈜대림프라콘, 미쓰이물산(Mitsui & Co., Ltd.)이 수상했다.

시장 변화에 맞춘 신제품 기획 등을 통해 원가 및 품질 향상에 기여한 ㈜태경식품, 참식품㈜, ㈜참고을, 농업회사법인㈜로가닉파크는 ‘밸류 크리에이터(Value Creator)’ 부문 수상자로 뽑혔다.

임정배 대상 대표이사는 “앞으로도 대상의 핵심가치인 ‘존중’을 바탕으로 지속 가능한 협업 체계를 구축해 파트너사와 함께 성장하는 선순환 생태계를 조성할 것”이라고 말했다.