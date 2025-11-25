스카이블루·소프트핑크 2종…겨울 감성 담아

[헤럴드경제=정석준 기자] 하이트진로가 한정판 ‘진로 윈터 에디션(사진)’을 출시한다고 25일 밝혔다.

‘진로 윈터 에디션’은 겨울 놀이동산을 배경으로 루돌프와 산타로 변신한 ‘두꺼비 커플’을 패키지에 담았다. 라벨 디자인을 스카이블루·소프트핑크 2종으로 구성해 시각적 즐거움을 제공한다.

‘제로슈거’ 콘셉트는 그대로다. 주질과 도수(16도)도 기존 제품과 동일하다. 25일부터 전국 주요 유흥·가정 채널에서 만날 수 있다.

겨울 시즌에 맞춘 프로모션 활동도 강화한다. 유흥 채널에서는 붕어빵 두꺼비 피규어, 붕어빵 키링 등을 활용한 다양한 활동을 전개한다. 가정 채널에서는 겨울 다이어리, 두꺼비 일러스트 스타일 접시 등 실용적이고 수집욕구를 자극하는 구성품을 제공한다.

하이트진로 마케팅실 오성택 전무는 “진로 윈터 에디션은 겨울의 따뜻한 감성과 두꺼비 캐릭터의 매력을 결합해 소비자에게 또 다른 즐거움을 전하고자 기획한 제품”이라며 “앞으로도 시즌별·테마별 에디션을 통해 감각적인 브랜드 이미지를 구축할 것”이라고 말했다.