기후에너지 신산업 활성화 유공자 5명에 장관 표창

[헤럴드경제=이태형 기자]기후에너지환경부는 25일 서울 영등포구 FKI타워 컨퍼런스센터에서 ‘2025 기후에너지테크 포럼’을 개최한다고 밝혔다.

이번 행사는 기후에너지 신산업 생태계 활성화를 목적으로 중소·벤처기업, 투자자 등 100여 명이 참석해 기후에너지 정책 동향을 공유하고 우수 기업과 투자자의 교류 기회를 갖는다.

행사는 정수종 서울대학교 교수의 기조강연을 시작으로 한국성장금융, 기술보증기금 등 금융기관에서 기후에너지 기술분야 투자동향과 혁신기업 금융지원제도를 소개한다.

이어 2부 행사로 기후에너지 혁신벤처기업들과 투자자 간 투자유치 설명회가 진행된다.

이날 행사에서는 배터리 저장장치(ESS) 안전관리시스템 개발, 바나듐 이온전지 원천기술 개발, 인공지능(AI) 기반 기후적응 영농형 태양광 활성화 등 에너지 신산업 생태계를 조성하고 활성화에 기여한 유공자 5명에게 기후부 장관 표창이 수여된다.

서영태 기후부 녹색전환정책관은 “탈탄소 녹색문명 전환을 위해 기후에너지 신기술·신산업을 선도하는 혁신기업들의 성장이 무엇보다 중요하다”라며, “성장 기반 마련을 위해 이번 행사와 같은 협력의 장을 앞으로도 지속적으로 지원하겠다”라고 말했다.