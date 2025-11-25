수영만요트경기장 재개발 민투사업 착공식 동북아 해양 레저 허브로 도약, 지역성장 도모

[헤럴드경제=김희량 기자] HDC그룹의 아이파크마리나와 HDC현대산업개발은 24일 부산 해운대구 수영만 요트경기장에서 ‘수영만 요트경기장 재개발 민간투자사업’ 착공식을 개최했다고 25일 밝혔다.

수영만 요트경기장은 1986년 아시안게임과 1988년 서울올림픽을 위해 건립됐다. 마리나 시설의 노후화에 따라 2008년 HDC현대산업개발의 민간투자사업 제안으로 재개발이 추진됐지만 행정절차와 협의 등 여러 난관을 극복해 이번에 착공식을 열었다.

착공식에는 박형준 부산시장을 비롯해 안성민 부산시의회 의장, 주진우 국회의원, 이성용 아이파크마리나 대표, 정경구 HDC현대산업개발 대표 등 200여 명이 참석했다.

박형준 부산시장은 “새로운 수영만 요트경기장은 해양레저 관광 분야 일자리를 창출하고 인근 상권을 활성화하며, 전시복합산업(마이스)과 연계돼 지역 경제 전반에 긍정적인 파급 효과를 가져올 것”이라며 “수영만 요트경기장이 부산의 관광과 해양레저 위상을 높이도록 사업 추진에 최선을 다하겠다”라고 말했다.

이성용 아이파크마리나 대표는 “HDC그룹의 복합개발 역량과 기술력을 총집약해 부산시민의 여가 공간 조성과 지역산업 성장을 도모하고, 나아가 수영만 마리나를 동북아를 대표하는 해양 레저 랜드마크로 완성하겠다”라고 강조했다.

아이파크마리나가 시행∙운영하고, HDC현대산업개발 시공으로 진행되는 이 사업은 기존 요트경기장 부지에 국내 최고급, 최다 수준인 총 567척 규모의 마리나 시설과 함께 연면적 6만7000㎡에 달하는 복합시설을 건립하는 내용이다.

요트 수용 규모를 567(해상 317, 육상 250)척으로 대폭 확충하고 대형 요트의 정박이 가능토록 선석(요트당 차지 면적)을 다양화한다. 기존 시설은 최신 공법으로 전면 교체해 해상 계류 시설의 안정성을 확보할 계획이다. 복합시설에는 1층 클럽하우스를 비롯해 상업시설, 수영만 바다와 이어지는 인피니티 풀, 피트니스센터 등 즐길 요소를 강화한다.

사업에 대한 부산의 기대도 크다. 지역사회의 일자리 창출과 상권 활성화로 지역경제를 활성화하고 국제적 수준의 마리나 시설 확보로 월드 요트대회 등 대규모 국제 경기 유치도 가능해지며 마이스 사업과 시너지를 낼 것으로 전망된다.