李, 정상회담 후…보훈·원자력·도로 인프라분야 협력하기로 MOU 체결

[헤럴드경제(앙카라)=서영상 기자] 이재명 대통령이 24일(현지시간) 튀르키예를 국빈방문해 레제프 타이이프 에르도안 대통령과 정상회담을 갖고 튀르키예 원전 사업에 한국이 참여할 수 있는 기틀을 마련했다.

이 대통령은 이날 오전 튀르키예 앙카라에 도착해 에르도안 대통령과 정상회담을 갖고 원자력 협력 양해각서(MOU) 서명식을 진행하며 이같이 밝혔다.

이날 맺은 ▷보훈협력 ▷원자력협력 ▷도로 인프라분야 등 3건의 MOU 중 가장 주목 받는 것은 원자력 협력에 관한 내용이다.

양 국가는 앞으로 튀르키예에서 추진 중인 원전 사업에 원자로 기술, 부지평가, 규제·인허가, 금융 및 사업모델, 원전 프로젝트 이행 등을 협력하기로 했다. 이를 위해 공동 워킹그룹을 구성하고 정보·경험·노하우·지식을 공유할 뿐만 아니라 전문인력 상호 방문 등이 앞으로 추진될 예정이다.

이를 통해 현재 튀르키예에서 추진 중인 시놉 2원전 사업에 한국은 부지평가 등 초기 단계부터 참여할 가능성이 높아지고 향후 사업 수주까지 이어질 수 있는 발판을 마련했다. 튀르키예는 북부 시놉 지역을 후보지로 하는 원자력발전소 건설 프로젝트를 진행 중이며, 이 과정에서 한국이 협상국으로 거론되고 있다.

이 밖에도 튀르키예의 한국전 참전으로 맺어진 양국 우호관계를 바탕으로 한국전 참전용사 예우를 하는데 뜻을 같이 했다.

또 튀르키예 도로청(KGM)-한국도로공사(KEC)-한국해외인프라도시개발지원공사(KIND) 3자 간 PPP 도로 프로젝트를 공동으로 발굴·추진·개발하기 위한 협력 강화를 약속하며 튀르키예 도로청에서 앞으로 발주한 도로건설 사업에 우리 기업이 참여할 가능성을 높였다.

도로 PPP(Private Public Partnership) 프로젝트는 민간이 도로 건설·운영에 참여하고, 정부는 일정 조건 하에 투자·관리·위험 분담을 함께하는 공공-민간 협력 방식을 뜻한다.

한편 이 대통령은 회담 전에는 대통령궁 앞에서 열린 공식 환영식에 참석했다.

에르도안 대통령이 직접 차량에서 내린 이 대통령을 맞이했으며, 기마병의 선도 행렬과 대통령궁 앞에 깔린 터키색 카펫도 눈길을 끌었다.

이 대통령은 에르도안 대통령과 나란히 걷던 중 튀르키예 국기 앞에서 짧게 고개를 숙여 예를 표했으며, 의장대를 향해 “메르하바 아스케르”(Merhaba asker·군인 여러분, 안녕하십니까)라고 인사하기도 했다.

전날 남아프리카공화국 요하네스버그를 떠나 이날 오전 튀르키예에 도착한 이 대통령은 정상회담에 앞서 튀르키예의 ‘국부’로 추앙받는 무스타파 케말 아타튀르크 초대 대통령의 영묘에 참배했다.