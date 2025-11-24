오세훈 시장 “한국 바이오산업의 도약이 노원에서 시작될 수 있도록 서울시와 긴밀히 협력해 S-DBC를 성공적으로 추진하겠다” 발언

[헤럴드경제=박종일 선임기자]오승록 노원구청장은 24일 오후 서울시가 주최한 ‘서울디지털바이오시티(S-DBC) 컨퍼런스’에 참석해 노원이 바이오산업의 새로운 거점 도시로 도약할 수 있는 비전과 전략을 공유했다.

‘S-DBC 컨퍼런스’는 ‘바이오 산업과 서울의 역할, 창동·상계 S-DBC’를 주제로 열렸다. 서울시의 S-DBC 조성과 관련한 정책 발표를 비롯해 바이오산업의 성과와 미래 도약 전략, 바이오 혁신 생태계 구축과 지역 클러스터 간 협력 방안이 논의됐다.

특히 기조 강연에는 글로벌 바이오 혁신기관인 랩센트럴(LabCentral) 및 바이오랩스(BioLabs)를 이끌고 있는 요하네스 프루에하우프 회장이 연사로 참여, 세계적 바이오클러스터로 평가받는 미국 보스턴 켄달스퀘어의 성공 경험과 바이오 스타트업의 혁신 전략을 공유했다.

이날 컨퍼런스에 참석한 오승록 노원구청장은 축사를 통해 “S-DBC 조성에 전폭적인 정책지원을 아끼지 않은 오세훈 서울시장님께 깊이 감사드린다”며 “S-DBC는 서울 동북권 균형발전을 이끌 핵심 사업이자 미래 혁신산업의 중심지로 성장할 잠재력이 충분하다”고 강조했다. 이어 노원이 바이오산업의 새로운 중심으로 부상할 수 있는 입지적·산업적 강점을 설명했다.

S-DBC는 창동차량기지와 도봉면허시험장 일대 약 25만㎡ 부지에 조성되는 첨단 바이오 혁신단지로, 내년 창동차량기지 철거 착수와 함께 본격 사업이 추진될 예정이다. 서울시의 ‘강북 전성시대’ 핵심 사업으로 제시된 후 2024년 오세훈 서울시장의 기업설명회 개최 등을 통해 개발이 급물살을 타고 있다.

오승록 노원구청장은 “구민들의 염원과 지역의 미래를 담은 S-DBC가 신성장동력으로 자리 잡아가고 있어 감개무량하다”며 “한국 바이오산업의 도약이 노원에서 시작될 수 있도록 서울시와 긴밀히 협력해 S-DBC를 성공적으로 추진하겠다”고 말했다.