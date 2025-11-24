- 3년만에 시흥시 신축단지 공급.. 오늘 24일(월) 특별공급, 25일(화) 1순위, 26일(수) 2순위 진행

- 분양가 상한제로 주목...고급 마감재 및 가구 무상제공(한시적)

- 전 세대 4bay, 5.1m 광폭거실, 유리난간 창호 특화 설계.. 주차대수 1.85대 1(1차 기준)로 편의 대폭적용

분양 관계자에 따르면 ‘시흥거모지구 대방 엘리움 더 루체Ⅰ·Ⅱ’ 의 견본주택에 주말 3일간 총 1만명 이상이 방문한 것으로 알려졌다.

견본주택을 방문한 안산시에 거주하는 김모씨(42세)는 “시흥시에 오랜만에 분양하는 단지라 기대하면서 방문했다”며, “전 세대 100% 4베이 판상형 설계와 84타입 기준으로 방 3개가 아닌 4개로 4인가족에게도 여유로운 생활이 가능할 것 같아 가격 부담이 적은 해당 타입으로 청약에 도전해 볼 생각”이라고 말했다.

청약은 오후 5시 30분까지 ‘한국부동산원 청약홈’에서 가능하며, 이후 내일 25일(화)에는 1순위 청약, 26일(수)에는 2순위 청약이 진행된다. 당첨자발표는 12월 3일(수)~4일(목) 양일간 실시되며, 정당계약은 12월 15일(월)부터 17일(수)까지 3일간 진행된다.

1순위 청약은 청약통장가입 12개월 이상, 지역별·면적별 예치금 충족 시 시흥시를 포함한 수도권(서울특별시, 인천광역시, 경기도) 거주자 중 만 19세 이상이라면 보유 주택 유무 및 세대주 여부(노부모 특별공급 제외)와 관계없이 누구나 가능하다. 재당첨 제한도 없어 기존 주택 당첨여부와 관계없이 청약 가능하다.

해당 단지는 지난 10월 15일 발표된 정부의 부동산 규제 강화 조치에서 제외된 비규제 지역에 위치해 있다. 이에 따라 대출, 전매, 청약 자격 등 각종 규제에서 상대적으로 자유로워 실수요자와 투자 수요가 모두 유입될 것으로 보인다.

여기에 더해 분양가상한제가 적용되는 단지로, 분양가가 인근 시세 대비 합리적으로 책정되었다. 이러한 제도가 적용된 단지는 공급 자체가 제한적인 만큼 희소성이 높고 실질적인 가격 메리트가 커, 초기 청약 경쟁률이 높게 형성될 가능성이 크다.

해당 단지의 견본주택은 시흥시 장곡동 일원에 마련되었다.