[헤럴드경제=장연주 기자] 병원에서 청소부로 일하는 ‘4남매 엄마’ 40대 여성이 하루에 300만원 넘게 벌고 있어 화제가 되고 있다. 그는 코로나19를 계기로 시작한 성인 콘텐츠 활동으로 엄청난 수입을 얻고 있는 것으로 전해졌다.

22일(현지시간) 더선에 따르면, 낮에는 청소 인력으로 시급 9파운드(약 1만7000원)를 받고 일하고, 밤에는 성인전용 채널에서 활동하고 있는 44세 스코틀랜드 여성 리사는 온리팬스에서 ‘체리 블룸’이라는 활동명을 쓰며 큰 인기를 얻고 있다. 온리팬스는 영국 런던 기반의 성인 플랫폼이다.

4남매 엄마인 리사는 온라인 팔로워 수가 10만명에 달하며, 수입은 하루 최대 2000파운드(약 330만 원)에 달하는 것으로 알려졌다. 그는 최근 또 다른 성인 방송채널 ‘베이브스테이션’의 섭외를 받는 등 활동 범위를 넓히고 있다.

리사는 코로나19 시기에 더 이상 청소일을 하지 못해 생계유지가 힘들어졌고, 성인 콘텐츠 사업에 우연히 발을 들였지만 예상보다 빠르게 구독자가 늘어나기 시작하면서 본업보다 더 안정적인 수입원이 됐다”며 “여러가지 일을 하면서 하루에 3시간 밖에 잠을 못잔다”고 말했다.

다만, 그는 높아진 인지도로 인한 부작용을 토로했다.

리사는 “내가 성인물에 출연한다는 사실에 지인들조차 등을 돌리거나 악의적인 소문을 퍼뜨리기도 했다”며 “SNS에서도 외모를 비하하는 댓글이 계속 달렸다”고 말했다.

하지만 그는 “지금은 그런 시선들이 전혀 두렵지 않고 오히려 자신감이 더 커졌다”며 “같은 연령대 여성들이 보내온 ‘용기를 얻었다’는 메시지가 가장 큰 힘이 된다”고 밝혔다.