브랜드 역사상 가장 스포티한 모델 판매 가격 가격은 3억4260만원 585마력 4.0리터 바이터보 엔진 탑재

[헤럴드경제=서재근 기자] 메르세데스-벤츠 코리아는 메르세데스-마이바흐의 네 번째 모델이자 최초의 오픈톱 2인승 로드스터 ‘디 올-뉴 메르세데스-마이바흐 SL’(이하 메르세데스-마이바흐 SL)을 출시한다고 21일 밝혔다.

메르세데스-마이바흐 SL은 마이바흐 S-클래스, GLS, EQS SUV(스포츠유틸리티차량)에 이은 마이바흐 라인업의 네 번째 멤버로, 브랜드 역사상 가장 스포티한 모델이다.

이 모델은 지난해 8월 미국 캘리포니아 페블비치에서 전 세계 최초로 공개된 후, 국내에는 지난 7월 서울 강남구에 문을 연 ‘마이바흐 브랜드센터 서울’에서 처음 선보이며 사전 예약을 시작했다.

차량은 이달부터 고객에게 인도되며, ‘메르세데스-마이바흐 SL 680 모노그램 시리즈’의 레드 앰비언스’와 화이트 앰비언스’ 두 가지 패키지로 제공된다. 가격은 3억4260만원(개별소비세 인하분 반영 및 부가세 포함)이다.

메르세데스-마이바흐 SL은 메르세데스-마이바흐 고유의 럭셔리한 디자인 언어에 스포츠카의 날렵한 인상을 더했다. 크롬 마감된 라디에이터 그릴 가장자리와 상단에 배치된 마이바흐 레터링에는 조명이 적용돼 잠금 및 해제 시 우아한 애니메이션으로 존재감을 강조한다. 보닛에는 수직 삼각별과 중앙을 따라 앞뒤로 이어지는 크롬 핀이 적용돼 우아하면서도 스포티한 분위기를 완성한다.

헤드라이트 안쪽은 로즈 골드 컬러로 마감하고, 차량 앞유리 프레임과 측면 도어 실 클래딩에도 크롬을 적용해 고급스러움을 강조했다. 이와 함께 전용 프론트 스커트로 수평 공기 흡입구로 디자인해 차량 폭을 강조했으며, 측면에는 마이바흐의 21인치 멀티 스포크 단조 휠을 적용해 유려한 인상을 부각했다.

차량 후면은 마이바흐 고유의 디자인이 적용된 테일파이프 트림과 LED 테일램프가 우아한 외관을 완성하며 시선을 사로잡는다. 여기에 크롬 트림과 전용 디퓨저 디자인이 적용된 마이바흐 브랜드 특유의 리어 에이프런이 장착됐다. 시트 뒤쪽의 소프트톱 데크는 공기 역학을 고려해 적용한 더블 스쿱 구조가 적용돼 개성 있는 외관을 완성한다.

메르세데스-마이바흐 SL 680은 4.0ℓ 바이터보 엔진과 스피드 시프트 MCT 9단 변속기의 조합으로 585마력의 퍼포먼스를 발휘한다. 아울러 컴포트, 마이바흐, 스포츠, 인디비주얼 등 네 가지 주행 프로그램을 지원한다. 컴포트와 마이바흐 모드에서는 가속 페달 반응을 더욱 부드럽고 정제되게 세팅해 운전자의 조작에 한층 매끄럽고 고급스러운 반응을 제공한다.

또한 3세대 MBUX 인포테인먼트 시스템이 탑재돼 국내외 다양한 제3자 개발 애플리케이션을 즐길 수 있으며, 이는 차량 내 데이터를 통해 이용 가능하다. 여기에 3세대 MBUX 인포테인먼트 시스템에 맞춤 설계된 ‘티맵 오토’도 적용돼 이와 연동된 헤드업 디스플레이 및 증강 현실 내비게이션 등을 이용할 수 있다.

이 외에도 ▷무선 애플 카플레이 및 안드로이드 오토 ▷하이패스 결제 금액 및 잔액을 중앙 디스플레이에 표시해주는 톨 정산 시스템 ▷통풍 및 열선 시트 ▷열선 스티어링 휠 ▷매직 비젼 컨트롤 등이 기본 제공된다.