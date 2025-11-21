미국 전략육성산업 핵심기업에 투자

[헤럴드경제=문이림 기자] 신한자산운용은 지난달 상장한 ‘SOL 미국넥스트테크TOP10 액티브 상장지수펀드(ETF)’가 순자산 500억원을 돌파했다고 21일 밝혔다.

SOL 미국넥스트테크TOP10 액티브 ETF는 미국이 전략적으로 육성 중인 양자컴퓨터·드론·우주·인공지능(AI) 인프라 등 차세대 성장 테마의 대표 기업에 투자하는 상품이다. 금리 인하 사이클 진입과 AI 메가트렌드 확산 등 구조적 변화 속에서 새로운 ‘텐배거(10배 수익 기업)’를 선제적으로 포착하는 것이 핵심 전략이다.

최근 연방준비제도(연준·Fed)의 긴축 종료 신호와 올해 금리 인하 기대 확대로 성장 잠재력이 큰 중소형 기술주로의 자금 유입이 강화되고 있는 점도 이 ETF의 매력으로 꼽힌다. 시장 변화와 기술 패러다임 전환 시 액티브 운용을 통해 기술 패러다임 전환기에 유망 산업·기업을 신속하게 편입할 수 있는 점도 차별점이다.

해당 ETF는 메모리 반도체, 광모듈 기업 비중을 확대했다. 특히 샌디스크와 루멘텀홀딩스는 공급 축소와 실적 개선 모멘텀으로 양호한 성과를 기록 중이다.

현재 주요 편입 종목은 ▷스노우플레이크(8.4%) ▷아이온큐(7.1%) ▷클라우드플레어(7%) ▷에어로바이런먼트(6.9%) ▷샌디스크(6.8%) ▷템버스AI(6.7%) 등이다.

김기덕 신한자산운용 퀀트&ETF운용본부장은 “AI는 여전히 초기 패러다임 단계여서 버블 논란과 수익성 논쟁은 반복되겠지만 그 과정에서도 꾸준히 실적을 내는 기업이 최종적인 헤게모니를 장악하게 될 것”이라며 “심층 리서치를 기반으로 미래 성장의 중심에 설 ‘넥스트 텐배거’를 선별해 포트폴리오를 운용하겠다”고 강조했다.