윤호중 “주무부처 행안부가 책임있는 역할 수행할 것” 전성환 “튼튼하게 인큐베이팅·육성될 수 있도록 지원” 복기왕 “尹이 탄압한 사회적연대경제 겨울을 끝낼 것”

[헤럴드경제=양근혁 기자] 더불어민주당 사회적경제위원회와 사회연대경제 입법추진단은 20일 국회 에서 정부·대통령실과 함께 ‘사회연대경제 성장 촉진을 위한 당정대협의회’를 개최했다.

이번 협의회는 이재명 정부 국정과제 81번인 사회연대경제 성장 촉진을 이행하기 위한 첫 공식 논의 자리로, 사회연대경제기본법 제정 추진을 위해 마련됐다. 민주당에서는 사회적경제위원장인 복기왕 의원과 김태년·남인순·윤건영·염태영·권향엽·김동아·송재봉·김남근·김우영·박희승 의원이 참석했다. 정부측은 윤호중 행정안전부 장관, 대통령실에서는 전성환 경청통합수석비서관이 함께했다.

이날 회의에서는 국회 입법추진단 회의 결과와 국조실 주재 관계부처 회의 내용 등이 공유됐고, ▷사회연대경제 기본법 제정 방향 ▷부처 간 역할 조정 ▷정책 설계 원칙 등이 논의됐다.

복 의원은 “입법추진단장인 김영배 의원이 지난 14일 대표발의한 ‘사회연대경제 기본법’은 몇 차례의 당정협의를 거쳐 마련된 안”이라며 “향후 논의 과정에서 해당 제정안의 핵심 내용을 충실히 반영해 국회에서 논의할 예정”이라고 밝혔다.

이어 “기본법 논의 과정에서 일부 세부 조정과제가 있지만, 큰 틀에서 행정안전부가 주무부처로서 기능과 역량을 발휘할 수 있도록 집중할 것”이라며 “윤석열 정부가 예산 삭감을 시작으로 이념 프레임으로 탄압하고 억압했던 사회연대경제의 겨울을 끝낼 것”이라고 강조했다.

윤 장관은 “사회연대경제가 지역사회의 기본시스템으로 자리잡길 기대하며 시민참여 활성화를 통해 양극화, 기후위기, 지방소멸 등 우리 대한민국 사회가 마주한 구조적 문제를 해결하는 역할을 하길 기대한다”며 “이제 행안부가 주무부처로서 사회연대경제 생태계를 복원하고 성장과 도약의 시대로 이끌기 위해 책임 있는 역할을 수행하겠다”고 말했다.

전 수석은 “사회연대경제가 튼튼하게 인큐베이팅되고 육성될 수 있도록 지원하여, 이후 국민경제에서 중요한 역할을 할 수 있도록 지원하겠다”며 “오늘 당정대협의에 참석 대상이 아니었던 기후에너지환경부, 국토교통부 등 부처도 사회연대경제 성장 촉진에 나서겠다는 의지를 확인했다”고 강조했다.