“한국, 기꺼이 국방비 투자하고 주한미군 지원” “한반도 뿐 아니라 역내 도전 과제 진화 인식”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 케빈 김 주한미국대사 대리는 20일 향후 한미 동맹과 관련해 “새로운 능력, 특히 핵추진 잠수함(핵잠)과 같은 새로운 능력을 도입을 하기로 하고 이를 통해서 도전에 대응하기로 한 것”이라고 말했다.

김 대사대리는 이날 오후 서울 소공동 롯데호텔에서 열린 ‘제1회 한미외교포럼 프로그램’ 기조연설에서 “우리의 모든 한반도 뿐만 아니라 역내의 도전 과제가 진화하고 있다는 것을 인식하고 있다. 특히 최근 서해에서 일어나고 있는 일을 보면 잘 알 수가 있다”면서 이같이 말했다.

중국이 올해 서해에 양식용이라고 주장하는 구조물을 설치한 상황에서 논의가 계속되고 있다. 이에 김 대사대리가 한국의 핵잠 건조 승인 문제를 서해 문제와 연계해 거론한 것이다. 이는 대릴 커들 미국 해군참모총장이 최근 방한해 한국의 핵잠이 “중국 억제에 활용될 것”이라고 말한 바와 같은 맥락으로 볼수 있는 발언이다.

김 대사대리는 “우리의 상호 번영은 안정적인 안보 환경에 기반을 둔다”며 “우리는 역내 도전 과제가 진화하고 있다는 것을 인식하고 함께 협력해 대응해야 한다”고 강조했다.

이어 김 대사대리는 “한국은 모범 동맹”이라며 “기꺼이 국방비를 투자하고 자체 부담을 짊어지며, 한반도에 지속해 주둔하는 주한미군을 계속해서 지원하는 동맹이기 때문”이라고 강조했다.

또한 김 대사대리는 최근 발표된 한미 정상회담 조인트 팩트시트(공동 설명자료)에 대해 “이 역사적 문서는 양국 관계가 포괄적인 것을 보여주는데, 모든 부분을 다룬다”며 “한미 각자의 미래가 서로에게 달려 있다는 인식에서 나온 것”이라고 말했다.

이날 행사에는 한국계 미국 의원들도 참석했다. 앤디 김 연방 상원의원은 “지난 몇 달간 이뤄진 양국 정상의 방문 이후 조선 투자 등 의미 있는 진전이 있었다”며 “이런 성과가 앞으로 한미동맹을 더 심화시킬 단단한 기반이 되리라 믿는다”고 했다.

영 김 하원의원은 “한미동맹이 양자 차원의 협력을 넘어 전 세계의 자유·평화·번영을 증진하는 진정한 글로벌 파트너십으로 도약해야 한다”고 목소리를 높였다.