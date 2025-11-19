삼육보건대학교·아드라코리아 참여…김치·설렁탕·생필품 등 600세트 취약가구에 배부 예정

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 이필형)는 19일 삼육보건대와 국제민간구호기구 아드라코리아로부터 김장김치, 설렁탕, 겨울 생필품이 포함된 동계물품 600세트(약 2400만 원)를 기탁받았다고 밝혔다.

전달식은 이날 오전 삼육보건대 소강당에서 진행됐으며, 이필형 동대문구청장, 박주희 삼육보건대 총장, 박정택 아드라코리아 이사장 권한대행 등이 참석했다.

기탁된 물품은 사회복지공동모금회를 통해 동대문종합사회복지관 100가구, 동대문시각특화장애인복지관 200가구, 그리고 8개 동주민센터를 통해 각 37가구씩 추천받아 총 600가구에 전달될 예정이다.

대상은 동절기 지원이 필요한 노인, 아동, 장애인 가정 등으로, 중복 지원을 방지하기 위해 각 기관과 협조해 배부가 이루어진다.

박정택 아드라코리아 이사장 권한대행은 “동대문구의 어려운 이웃 600가정에 따뜻한 나눔을 전할 수 있어 뜻깊다”며 “앞으로도 지역사회와 함께 성장하며 지속적인 나눔을 이어가겠다”고 말했다.

이필형 동대문구청장은 “지역사회 구성원들이 함께 힘을 모아 어려움을 겪는 구민에게 실질적인 도움을 드릴 수 있어 감사하다”며 “앞으로도 모두가 참여하는 따뜻한 나눔 문화를 만들어 갈 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.