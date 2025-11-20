-GTX·SRT 초역세권에 풍부한 배후수요 확보…영화관, 마트부터 병의원 및 음식점까지 업종 다양

-임대 대상 전 호실 임차 완료…공실 걱정 없는 상업시설로 주목

상업시설의 안정성과 수익성을 동시에 확보한 선임대 상가가 투자 시장에서 주목받고 있다. 이 가운데 ‘동탄역 디에트르 더 플레이스 마당’은 계약 즉시 임대수익이 발생하는 선임대 구조와 프리미엄 입지, 고정 수요 기반, 주요 브랜드 키테넌트 구성 등을 바탕으로 투자자들의 관심을 모으고 있다.

해당 상업시설은 총 531세대 아파트, 323실 오피스텔, 약 7만㎡ 규모의 프라임 오피스로 구성된 복합단지 ‘동탄역 디에트르 퍼스티지’ 내에 위치해 있으며, 오피스는 삼성SDI가 전 호실 입주를 완료한 상태다. 이에 따라 약 2천여 명 규모의 상주 근무자와 협력사 방문객 등 지속 유입되는 고정수요가 자연스럽게 상업시설과 연결되는 구조를 갖췄다.

상업시설 내에는 메가박스 동탄역점, 롯데마트, 올리브영 등 주요 앵커테넌트를 포함해 국밥집, 파스타 전문점, 이자카야, 치킨 전문점, 양꼬치, 가챠샵, 미용실, 카페, 편의점 등 외식·생활 밀착형 점포들이 고르게 입점해 있다. 이를 통해 영화 관람, 장보기, 식사와 같은 생활형 소비 동선이 시설 내부에서 자연스럽게 형성되고 있으며, 주중·주말 모두 안정적인 고객 유입과 소비가 일어나는 구조로 상권이 안정화되고 있다는 분석이다.

특히 현재 분양 중인 호실은 임차가 완료된 상태에서 공급되는 ‘선임대 호실’로, 계약 즉시 임대수익을 실현할 수 있는 구조를 갖췄다. 업계 관계자는 “‘동탄역 디에트르 더 플레이스 마당’ 상업시설은 입주 초기부터 대형 키테넌트를 확보하고, 생활 밀착형 브랜드들의 입점이 완료되어 지역 내 주요 상업시설로 빠르게 자리를 잡은 사례”라고 평가했다.

또한 분양 대상 점포는 입점 업체의 매출 활성화를 위한 온라인 마케팅 서비스가 제공되며, 전 호실 임차 완료(분양 대상 호실 기준)를 통해 투자자의 초기 리스크도 낮췄다.

‘동탄역 디에트르 더 플레이스 마당’은 GTX-A·SRT 동탄역 출입구 바로 앞에 위치한 초역세권 입지를 기반으로, 단지 내 상주 인구와 외부 유입을 모두 흡수할 수 있는 생활형 복합상업시설로 성장 중이다.

홍보관은 화성시 오산동 일원, ‘동탄역 디에트르 더 플레이스 마당’ 상업시설에서 운영 중이다.