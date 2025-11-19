[헤럴드경제=장연주 기자] 중증 지적장애가 있는 20대 여성을 여러 차례 성폭행한 혐의로 경찰 수사를 받고 있는 충북의 한 장애인야학 교장이자 자립생활센터 간부인 A(50대)씨가 지적 장애인인 그의 언니도 강제추행했다는 의혹으로 추가 입건된 것으로 파악됐다. 더욱이 자립생활센터 센터장인 아내는 이를 은폐했다는 의혹까지 제기됐다.

19일 연합뉴스에 따르면, 충북경찰청 여성청소년범죄수사계는 중증 지적장애인 B씨를 1년여에 걸쳐 여러 차례 성폭행한 혐의(성폭력처벌법상 장애인 위계간음)를 받는 장애인야학 교장 겸 모 장애인자립생활센터 사무국장 A씨를 최근 성폭력처벌법상 장애인 강제추행 혐의로도 입건했다.

경찰은 B씨의 지적장애인 친언니 C씨가 A씨에게 한차례 강제추행을 당했다는 취지로 진술한 내용을 최근 해바라기센터에서 건네받은 것으로 알려졌다.

경찰은 A씨가 다른 사람들이 있는 장소에서도 버젓이 C씨의 신체를 접촉하거나 센터 운영을 하지 않는 주말에 C씨를 반복적으로 부른 정황을 확보한 것으로 전해졌다.

경찰 관계자는 “수사 중인 사안이라 자세한 내용은 확인해 줄 수 없다”고 밝혔다.

앞서 지난 9월 B씨를 진료한 정신과 의료기관의 신고로 수사에 착수한 경찰은 A씨에 대한 구속영장을 신청했지만, 법원은 도주 우려가 없다는 등의 이유로 영장을 기각한 바 있다.

한편, 전국장애인차별철폐연대 성평등위원회와 충북장애인차별철폐연대, 전국장애인야학협의회 등은 지난 7일 공동성명을 내고 “충격적인 사건에 큰 자괴감과 무한한 책임감을 느낀다”며 “피해자와 시민들께 깊이 사과드린다”고 밝혔다.

이들 단체는 “이 사건 피의자는 지역 장애인 기관과 시민단체에서 오랜 기간 활동해왔기에 함께한 모든 활동가의 참담함과 당혹감은 이루 말할 수 없다”며 “이번 사건은 장애인 권익 운동 내부의 위계와 성평등 감수성 부족 등으로 인한 구조적 폭력이 드러난 사례”라고 지적했다.

장애인단체들은 또 전날 A씨의 구속 수사를 촉구하는 기자회견을 연데 이어 오는 24일에는 장애인자립생활센터 앞에서 규탄 집회를 열 예정이다.