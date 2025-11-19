19일 방미통위·KISDI 개최 IBCC 행사 열려

[헤럴드경제=손미정 기자] 다른 나라와 공동제작한 우수 방송 작품을 시상하고 방송 제작의 글로벌 협력 필요성 등을 논의하는 국제회의가 열렸다.

방송미디어통신위원회는 19일 서울에서 ‘함께 만드는 방송의 미래: 더 나은 내일을 위한 협력’을 주제로 ‘2025 방송 공동제작 국제 콘퍼런스(IBCC)’를 개최했다.

방미통위와 정보통신정책연구원(KISDI)이 지난 2016년 이래 매년 개최하고 있는 IBCC는 국가 간 공동제작을 활성화하고 K-콘텐츠에 대한 국제적 관심을 높이기 위한 행사다. 올해는 태국, 몽골, 말레이시아, 싱가포르 등 국내·외 정부기관, 방송사, 제작사, 학계 등 관련 분야 전문가가 참여했다.

올해 우수 공동제작 작품에는 부산MBC와 일본 TV아이치가 공동 제작한 드라마 ‘오늘은 뭐묵지?’가 대상을, 한국방송공사(KBS)와 인도네시아 MOJI 미디어그룹이 제작한 다큐멘터리 ‘전설에 도전하다, 메가왓티의 봄배구’가 최우수상을 수상했다.

이어 짆애된 기조연설에서는 라이언 시오타니 영국 BBC 스튜디오 아시아 콘텐츠 담당 수석부사장이 ‘글로벌 무대를 향한 한국 팩추얼 콘텐츠 공동제작’에 대한 사례와 전망을 소개했다.

태국과 몽골, 말레이시아 방송 관계자가 함께한 특별세션에서는 ‘한국과의 방송 협력의 가치’를 주제로 국가 간 공동제작 필요성과 경험 등에 대해 논의했다. ▷태국 방송통신위원회(NBTC) 찬타팟 캄콕그루아드 부위원장 직무대행 ▷몽골 국영방송 MNB의 바이갈 나산벳 국장 ▷말레이시아 국영방송사 RTM의 알렉스 오트만 국장 ▷CJ ENM의 조성우 글로벌사업본부장 등이 발표자로 나섰다.

이어서 ‘인공지능(AI) 영향 속 협력 모색’을 주제로 방송사 관계자와 인공지능 스타트업 대표가 논의를 진행하고, ‘새로운 콘텐츠와 협력 모색’을 주제로 국내·외 제작자 등이 겪은 경험 공유 및 시사점 등을 나눴다.

방미통위는 “최근 제작비 상승과 소재 고갈 등으로 방송사나 제작사가 단독으로 콘텐츠를 만들어내는 것이 어려운 상황에서 국가 간 협력의 중요성은 더욱 커지고 있다”며 “이날 행사가 정부, 방송사, 콘텐츠 제작사 등 다양한 관계자 간 협력의 장이 되기를 기대한다”고 밝혔다.