문체부 관광공, 역대 최대 규모 개최 케데헌 컨셉 등 130여곳 DDP 총출동

[헤럴드경제=함영훈 기자] 문체부와 한국관광공사는 오는 21일부터 23일까지 서울 동대문디자인플라자(DDP) 아트홀 1·2관에서 ‘2025 대한민국 관광기념품 박람회’를 개최한다.

특히 관광공사가 운영하는 대표 전시관에서는 1998년부터 이어온 관광기념품 공모전의 변화를 한눈에 볼 수 있는 관광기념품 공모전 연대기 전시가 열린다.

2025 대한민국 관광공모전(기념품 부문)의 대통령상을 수상한 ‘조선왕실 와인마개’, 입상작에 오른 케데헌 갓 컨셉트의 용품 비롯해 올해의 수상작 25점을 만나볼 수 있다.

19일 한국관광공사에 따르면, 올해 박람회에는 인천광역시, 부산관광공사, BC카드 등 총 134개 기업과 기관이 참가해 역대 최대 규모로 치러질 예정이다.

한국관광공사는 관광기념품 산업의 성장세와 K-굿즈 열풍을 반영해 지난해보다 박람회 기간을 늘리고, 공간 또한 확장했다.

이번 박람회의 슬로건은 ‘흥미진진한 K-굿즈로 가득한 기념품 랜드’로, 관광기념품을 놀이 소재로 삼고 관람객 각자의 방식으로 경험할 수 있는 몰입형 체험 공간으로 구성했다.

전시관에서는 문구·사무용품, 뷰티·미용, 공예품, 생활용품, 패션잡화, 가공식품, 관광두레 등 7개의 주제로 각기 다른 매력을 지닌 기념품을 선보인다.

지역에서 꼭 구매해야 하는 추천 기념품을 모은 ‘머스트 해브 아이템존‘이 운영되며, 현대백화점에서 운영하는 기념품 편집샵 ’더현대프레젠트‘에서도 참가하여 자체 기획 및 제작한 제품 등을 선보일 예정이다.

기념품 업체와 국내 대표 유통사 등을 연결하는 1:1 비즈니스 상담회도 개최된다. 공사는 현대홈쇼핑, 와디즈 등 주요 유통사와의 협업 기회를 제공해 기념품 업체의 판로 개척을 지원한다는 계획이다. 아울러 디자인, 브랜딩, 유통판로 등 분야별 전문가 맞춤형 컨설팅 프로그램을 운영하여 기념품업체의 실질적인 성장을 돕는다.

참여형 특별 이벤트도 마련되어 있다. 개막식인 21일에는 유튜버 김원훈과 엄지윤이 공모전 수상작을 소재로 진행하는 ‘도전! K-굿즈 골든벨’이 열린다. 22일에는 브랜드 전문가 노희영 대표가 관광기념품 업체가 나아가야 하는 방향성과 효과적인 마케팅 전략에 대해 강연한다.

박람회의 마지막 날은 ‘K-뷰티쇼’를 열고 공모전 수상작인 ‘화협옹주 연지고’, ‘단청 댕기 스카프’ 등으로 스타일링 무대를 운영한다.

이 밖에도 한국 전통 금박 체험, 경주 최부잣집에서 대대손손 전해지는 교동의 비주 대몽재 시음회 등 공모전 수상작을 활용한 체험 프로그램과 이벤트들이 상시로 운영될 예정이다.

관광공사 양경수 관광산업본부장 직무대리는 “공사는 관광기념품을 단순한 상품이 아닌 관광산업의 핵심 콘텐츠로 성장시키기 위하여 2025 오사카엑스포 한국관, 2025 APEC 정상회의 등 메가 이벤트를 활용한 팝업스토어를 운영하고 현대백화점 등 민간 유통사와의 지속적인 협업을 추진해 왔다”라며, “내년에는 국내 판로를 넘어 해외 유통망과 글로벌 홍보를 확대해 K-굿즈의 세계 시장 진출을 본격화할 예정”이라고 밝혔다.