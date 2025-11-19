감독자협의체, 8년 만에 재개

금융감독원은 19~20일 KB국민은행이 진출한 일본 등 4개국의 금융감독 당국자를 초청해 감독자협의체 회의를 연다고 밝혔다.

금감원은 국내은행이 진출한 지역의 현지 감독당국과의 정보교환 및 협력 강화를 위해 2011년부터 해외 금융감독 당국자가 참여하는 감독자협의체를 개최해 왔다. 이번 회의는 2017년 이후 8년 만에 열리는 7번째 감독자협의체로 국민은행을 대상으로는 처음 개최된다.

일본, 인도네시아, 미얀마, 캄보디아 등 4개국의 총 5개 감독기관에서 당국자 9명이 참석해 이들 국가에 진출한 국민은행의 감독·검사상 이슈와 현안, 주요 규제 변화 등을 공유한다.

박충현 금감원 부원장보는 환영사에서 “최근 가상자산 확산, 금융의 디지털화 및 인공지능(AI) 도입·활용, 무역·지정학적 리스크 등 복합적 요인이 금융감독에 새로운 도전과제를 제시하고 있다”며 “이런 변화에 대응하기 위해서는 글로벌 공조가 그 어느 때보다 중요하다”고 강조했다.

금감원은 이번 감독협의체가 개별 금융그룹에 대한 감독당국 간 상호 이해의 폭을 넓히고 적극적인 국제협력의 기반을 다지는 기회가 되길 기대하고 있다.

금감원 관계자는 “앞으로도 해외 감독당국과의 적극적인 국제 공조와 국내 금융그룹의 해외진출 지원에 최선을 다하겠다”고 했다. 김은희 기자