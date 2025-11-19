노동부·KB국민은행·대전시 공동 주최 200여개 기업 참여, 컨설팅·VR체험·면접지원금 등 현장 프로그램 풍성

[헤럴드경제=김용훈 기자] 청년 인재와 지역 강소기업을 연결하는 대규모 채용박람회가 대전에서 열린다.

고용노동부와 KB국민은행, 대전시가 공동 주최하는 ‘2025 KB굿잡 대전 일자리 페스티벌’이 19일 대전컨벤션센터에서 개최된다. 올해 노동부가 전국 10개 지역에서 추진한 ‘지역 특화 채용박람회’의 마지막 행사다.

이번 박람회에는 중소·중견기업 200여곳이 참여해 ‘청년일자리 강소기업’, 대전시가 선정한 ‘D-유니콘’ 등 유망 기업들이 현장 채용관을 운영한다. 청년 구직자들은 전문 컨설턴트의 취업·직무·이력서 컨설팅을 받는 ‘커리어 피팅존’, 모의면접 촬영·피드백을 제공하는 ‘미러인터뷰존’, VR 직업체험관 등 다양한 프로그램도 이용할 수 있다.

노동부는 이번 행사에서 편의점 콘셉트의 체험형 홍보관 ‘잡스토리24’를 운영한다. 직업심리검사, 취업지원 정책 안내, 정책 퀴즈 등을 통해 고용복지+센터의 서비스를 직관적으로 체험할 수 있도록 구성했다.

KB국민은행도 청년·기업을 위한 지원책을 마련했다. 면접자 선착순 300명에게 면접지원금 1만원을 지급하고, 현장에서 정규직을 채용한 기업에는 1인당 100만원(기업당 최대 1천만원)의 지원금을 제공한다.

김영훈 노동부 장관은 “중앙·지방정부와 민간이 한 팀으로 만든 대표적 협력 모델”이라며 “청년에게는 맞춤 일자리, 기업에는 우수 인재를 만나는 기회가 되길 바란다”고 말했다. 이어 “정부는 청년 일자리 예산을 확대하고 지역 청년 우대정책을 강화해 기회를 더 촘촘히 만들겠다”고 밝혔다.