[헤럴드경제=최원혁 기자] 공연예술의 본질은 ‘나눔’일지도 모른다. 뮤지컬 배우들이 한자리에 모여 아름다운 기부 콘서트를 준비했다.

제이씨비전텍 공연예술 브랜드 ‘리히트(Licht)’가 주최하는 ‘리히트 크리스마스 기부 콘서트(Licht Christmas Benefit Concert)’가 오는 12월23일 홍대 구름아래소극장에서 열린다.

리히트는 독일어로 ‘빛’을 뜻하며, 이번 공연은 뮤지컬배우 겸 프로듀서 김리안이 직접 기획·제작해 무대에 오르는 창작형 콘서트다. 공연의 순수익 전액은 암 투병 및 치료 중인 환우들의 치료비로 기부된다.

출연진에는 뮤지컬 배우 박은미, 송광일, 김리안, 최하람이 이름을 올렸다.

공연은 캐롤, 팝송, 뮤지컬 넘버 등으로 구성된 스토리 콘서트 형식으로, 각자의 인생과 이야기를 음악으로 풀어낸다.

김리안 총괄프로듀서는 “이번 콘서트는 단순한 공연이 아닌 배우와 관객이 함께 ‘빛’을 나누는 약속의 자리”라며 “이 무대의 진심이 많은 이들에게 위로가 되길 바란다”고 했다.