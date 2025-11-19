비대면 사고 배상협의체·분쟁조정 심의위 도입 검토

[헤럴드경제=박성준 기자] NH농협손해보험은 지난 18일 서울 서대문구 본사에서 ‘2025년 제2차 소비자권익보호위원회’를 개최했다고 19일 밝혔다.

위원회는 상품 개발과 판매 과정에서 발생할 수 있는 소비자 불편 사항을 점검하기 위해 지난 2020년부터 운영되고 있다. 올해는 농축협 조합장, 소비자 단체장, 변호사, 대학 교수 등 총 9명이 위원으로 참여했다.

이번 회의에서는 비대면 금융사고 발생 시 신속한 피해 구제와 배상을 위한 ‘비대면 금융사고 자율배상협의체’ 신설 방안을 논의했다. 또한, 사내 분쟁조정 절차의 실효성을 높이기 위해 ‘분쟁조정 심의위원회’ 도입 방안도 함께 검토했다.

송춘수 농협손보 대표 겸 위원장은 “소비자의 신뢰를 얻기 위해 내부 제도와 시스템을 꾸준히 개선하고 있다”며 “소비자의 의견이 실제 업무 프로세스에 반영될 수 있도록 실질적인 변화를 만들어 가겠다”고 말했다.

한편, 농협손보는 2년 연속 ‘한국의 금융소비자보호 우수기업(KCPI)’에 선정되고, 5회 연속 소비자중심경영(CCM) 인증을 획득하는 등 소비자 중심 경영을 강화해 왔다. 아울러 비대면 금융사고 예방을 위한 이상거래 탐지시스템(FDS)을 도입했으며, 인공지능 컨택센터(AICC)와 AI 기반 ‘해피콜 음성봇’ 구축에도 착수했다.