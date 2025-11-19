[헤럴드경제=홍승희 기자] 한국토지주택공사(LH)는 5억 규모의 유로화 표시 채권(약 8493억원)을 발행했다고 19일 밝혔다.

만기는 3년이며 발행금리는 ‘3년물 유로화 미드스왑(EUR Midswap)’ 대비 37베이시스포인트(1bp=0.01%포인트)를 가산한 수준이다. 이번 거래는 비엔피 파리바(BNP Paribas), 크레디트아그리콜(Credit Agricole), 도이치뱅크(Deutsche Bank), 에이치에스비씨(HSBC), 한국산업은행이 주관했다.

이번 유로화 공모채권 발행은 LH 통합 이래 최초로 진행된 것으로, 앞서 5월 진행됐던 5억 미달러화(약 6936억원) 공모채 발행에 이어 2025년 두 번째 해외채권 공모발행이다.

지난 2013년 이후 한국계 정책은행의 유로화 공모발행이 전무했던 만큼 LH는 우량 신규 해외채권 투자 유치와 유로화 채권의 성공적 발행을 위한 노력을 이어 왔다. 10월에는 프랑크푸르트·암스테르담·런던에서 대면 투자자 설명회를 개최했으며, 11월에는 아시아·유럽 투자자를 대상으로 온라인 투자자 설명회도 진행해 투자 참여를 끌어냈다.

이러한 노력을 토대로 이번 발행에는 41개 글로벌 기관투자자가 공모 금액의 2.2배에 이르는 주문을 내기도 했다. 기관별로는 중앙은행·정부기관 34%, 자산운용사·펀드 23%, 은행 19% 수준으로, 우량 투자자의 높은 투자수요를 확인했다.

오동근 LH 재무처장은 “이번 채권 발행 대금은 전액 공공임대주택 건설 등에 활용될 예정”이라며 “계속해서 안정적인 정책사업 추진 기반 확보를 위해 우량 신규 해외채권 투자자 유치 및 조달원 다변화 등을 추진해 가겠다”고 말했다.