AI, 반도체, 에너지, 바이오 등 중심으로 국내 투자·고용 지속 방침 ‘AI 3대 강국’ 비전 동참 계획 용인반도체클러스터에 팹 4기 예정 매년 8000명 이상 채용 방침 SK AI 데이터센터 울산에도 수조원 투입 전망

[헤럴드경제=서경원 기자] SK그룹은 AI(인공지능), 반도체, 에너지, 바이오 등 그룹 주력사업을 중심으로 끊임없는 국내 투자 및 고용을 이어가 ‘AI 3대 강국’ 비전을 비롯한 국내 산업 발전에 동참할 계획이다.

SK는 16일 2028년까지 예정된 128조원 상당 국내 투자를 차질없이 이행할 것이며 메모리반도체 수요 증가, 공정 첨단화, AI 인프라 구축 등 추가적인 산업발전 속도에 맞춰 투자 범위, 시기를 탄력적으로 대응할 예정이라고 밝혔다.

용인반도체클러스터는 고대역폭메모리(HBM) 등 고부가 메모리 수요 급증과 공정의 첨단화로 당초 계획 대비 투자비가 대폭 증가하고 있으며, 정확한 금액은 추계중이다.

반도체 수요 및 업황에 따라 단계적으로 투자를 확대해 최종 계획(팹 4기)이 마무리되면 용인반도체클러스터에 대한 총 투자규모만 600조원에 이를 것으로 업계는 전망하고 있다.

시장수요에 따라 팹 건설속도는 조절해야겠으나 용인반도체클러스터는 팹 총 4기가 들어설 예정이다. 팹 1기당 청주캠퍼스 M15X 6기와 맞먹는 규모다. 과거 언급한 투자액보다 높아졌는데, 이는 AI 수요로 고성능 부가가치 공정이 늘고 첨단화 설비 투자가 급증한 데 따른 것이다.

SK 그룹은 일자리 창출에도 적극 기여한다는 방침이다. 매년 8000명 이상을 채용하고 있으며 계속 확대해 나갈 계획이다. 반도체 공장 팹(Fab)이 일부 오픈할 때마다 추가 고용이 2000명 이상 필요한 상황이다. 팹 완공 속도에 따라서는 팹 1기당 1만4000명에서 2만명까지 직간접 고용 효과가 생길 수 있다. 시장수요와 팹 가동 속도에 따라 자체 및 협력업체 등에 의한 직간접 고용이 늘어난다는 뜻이다.

SK는 국내 첨단산업 생태계 활성화에도 노력을 기울일 예정이다. SK하이닉스는 국내 반도체 소부장(소재·장비·부품) 생태계 활성화를 위한 ‘트리니티 팹(Trinity Fab)’을 8600억원 규모로 정부와 공동 구축 중이다.

트리니티 팹은 SK하이닉스가 용인반도체클러스터에 구축 중인 ‘첨단 반도체 개발용 미니 팹’으로 SK하이닉스, 정부, 소부장 기업이 힘을 모아 국내 반도체 경쟁력 강화에 함께하겠다는 의미를 담고 있따.

양산 라인과 동일한 환경의 12인치 웨이퍼 기반 인프라가 갖춰지며 소부장 기업들은 자체 개발 제품을 실증 테스트해 양산성을 검증할 수 있다.

트리니티 팹은 비영리 재단법인 형태로 운영될 계획으로 소부장 협력사뿐 아니라 연구기관, 학계, 스타트업 등 다양한 참여 주체가 자유롭게 활용할 수 있는 개방형 플랫폼으로 운영될 계획이다.

또 SK그룹은 글로벌 AI 허브 국가로 위상 확보에도 노력을 기울을 계획이다. SK텔레콤, SK브로드밴드 등은 아마존웹서비스(AWS)와 협력해 울산에 AI 데이터센터를 건설 중이며, 2027년 상업가동시 하이퍼스케일급(100MW) 규모로 운영돼 동북아 AI 허브로 기능할 것으로 기대된다. 업계에서는 SK AI 데이터센터 울산에만 수조원의 투자가 이뤄질 것으로 보고 있다.

오픈AI(OpenAI)와는 한반도 서남권 지역에 AI 데이터센터를 건립하는 방안을 검토 중이며, 국내외 파트너들과 국내 AI 생태계 활성화를 위한 인프라 조성에 나설 계획이다.