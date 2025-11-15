[헤럴드경제=박지영 기자]김기현 국민의힘 의원이 2023년 전당대회 당시 통일교 신도들이 집단으로 입당해 김 의원 당 대표에 동원됐다는 의혹을 전면 부인했다.

김 의원은 15일 입장문을 통해 “‘통일교 지원’ 운운하는 공허한 억지 주장은 프레임 덮어씌우기를 위한 수사 공작”이라며 이같이 밝혔다.

앞서 김건희 여사와 관련된 의혹을 수사하는 김건희 특검팀(특별검사 민중기)은 김 여사를 정당법 위반등 혐의로 추가 기소하면서 2023년 3월 2400명 넘는 통일교 교인들이 국민의힘에 입당해 김 의원을 당 대표로 밀었다는 취지의 내용을 공소장에 적시했다.

통일교 측이 건진법사 전성배 씨를 통해 윤석열 전 대통령 부부에게 접근했고, 윤 전 대통령이 미는 후보자가 국민의힘 당대표에 당선되도록 돕기 위해 ‘집단 입당’을 했다고 본 것이다. 특검팀은 윤 전 대통령 부부가 정치적 지원과 금품을 수수한 대가로 통일교 현안 청탁을 받은 것으로 보고 있다.

김 의원은 “당시 전당대회에서 저는 전체 투표수 46만1313표의 과반이 넘는 24만4163표(52.93%)의 압도적인 득표로, 2위 후보가 얻은 10만7803표(23.37%)의 두배가 넘는 표 차이로 결선투표도 없이 당 대표로 당선됐다”며 “불과 2400명의 입당이 선거에 영향을 미쳤다는 말 자체가 어불성설인 이유”라고 말했다.

그는 또 “김건희 여사와 통일교 간부 사이에서 무슨 일이 있었는지에 관해 당시에는 물론이고 지금까지도 저는 아는 바가 전혀 없다”며 “제가 통일교에 지지를 요청한 바도 없거니와, 통일교가 저를 지지하겠다고 알려 온 적도 없으며, 전당대회 과정에 통일교에 관한 이야기를 들어 본 적조차도 없다”고 강조했다.

이어 “전당대회 시기는 물론 그 전후로도 통일교 간부와 만난 적도 없고 전화 통화를 한 적조차도 없다. 저는 통일교와 아무런 관계가 없다”며 “그렇기에 실제로 통일교가 당시 전당대회에서 저를 지지한 바가 있었는지 없었는지 여부조차도 저는 알지 못한다”고 밝혔다.

김건희특검팀은 김 의원 측이 김 여사에게 선물한 100만원대 명품 클러치백도 확보했다. 김 의원은 당대표 선출 이후 자신의 부인이 선물한 사실은 있지만 ‘사회적 예의 차원의 선물’일 뿐 청탁 등과는 무관하다고 주장한 바 있다.