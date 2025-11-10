[헤럴드경제=강승연 기자] 메가MGC커피는 10일 SM엔터테인먼트와 연중 전개 중인 ‘SMGC’ 캠페인의 마지막 주인공으로 글로벌 아티스트 그룹 슈퍼주니어를 공식 발표했다.

데뷔 20주년을 맞은 슈퍼주니어와 함께하는 겨울 시즌 캠페인은 지난 6일부터 전국 4000여개 매장과 온라인에서 진행 중이다.

전국 메가MGC커피 매장에는 슈퍼주니어 멤버들의 환영 메시지가 담긴 포스터와 친필 사인이 삽입된 컵홀더, 20주년 기념 컵홀더가 배포됐다. 컵홀더를 활용한 특별한 SNS(사회관계망서비스) 이벤트도 진행 중이다.

매장 내 키오스크와 공식 앱에는 슈퍼주니어가 직접 선택한 메뉴로 구성된 ‘슈주PICK’ 카테고리가 새롭게 추가돼 접근성을 높였다. 매장에선 슈퍼주니어 멤버들의 육성 메뉴 소개, 20주년 축하 메시지, 연말·새해 인사 멘트는 물론, 멤버들이 직접 부른 CM송까지 들을 수 있다.

메가MGC커피는 올해 SM엔터테인먼트와 전략적으로 ‘SMGC’ 캠페인을 전개했다. 봄 시즌 하츠투하츠(Hearts2Hearts)를 시작으로, 여름 시즌 NCT WISH, 가을 시즌 라이즈(RIIZE)에 이르기까지 매 시즌 새로운 콘셉트와 콘텐츠로 고객들에게 큰 호응을 얻었다.

메가MGC커피 관계자는 “앞으로도 고객들에게 차별화된 즐거움을 제공할 수 있도록 노력할 것이며, 내년에 선보일 새로운 캠페인에도 많은 기대를 부탁드린다”고 말했다.