[헤럴드경제=채상우 기자] 여수시 관계자로 사칭한 사기꾼이 김밥집을 상대로 노쇼 사기를 벌였다.

9일 여수시에 따르면 지난 7일 한 김밥집에 손님이 방문했다. 자신을 시청 문화예술과 직원이라고 소개한 손님은 김밥 300줄을 주문했다. 또 ‘25년 불꽃 축제 설문조사 음료’라는 제목의 위조 공문서를 내밀며 음료수 대리구매 또한 요청했다.

공문에는 이날 열리는 불꽃 축제 설문조사에 참여한 시민에게 제공할 음료 구입 예산을 승인한다는 내용이 담겼다. 여수시장의 가짜 직인도 찍혀있었다. 구매확약서 또한 첨부됐다.

김밥집 주인은 여수시에서 축제에 쓸 음식을 준비하는 것으로 생각해 음료수 구매 명목으로 600만원을 송금한 것으로 알려졌다.

대량의 김밥 주문으로 소상공인을 현혹하고, 예산 처리를 약속한 뒤 대리 구매를 요청해 돈을 보내면 가로채는 수법인 것으로 여수시는 보고 있다.

노쇼 사기에 영세 상인들의 시름은 깊어만 가고 있다. 국회 정무위원회 소속 허영 의원(더불어민주당)이 경찰청으로부터 받은 올해 1~9월 노쇼 사기 현황 자료에 따르면 노쇼 사기 피해 접수 건수는 4506건이며 피해액은 737억원에 달했다.