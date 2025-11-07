中 외교부 “관리감독 강화”

[헤럴드경제=고은결 기자] 2023년 8월 후쿠시마 제1원자력발전소 오염수(일본 정부 명칭 ‘처리수’) 해양 방류 이후 처음으로 일본산 수산물이 중국에 수출됐다.

7일 마이니치신문과 교도통신 보도에 따르면 홋카이도 냉동 가리비 6t이 지난 5일 일본을 떠나 중국으로 향했다. 중국은 일본이 후쿠시마 제1원전 오염수 방류를 시작하자 일본산 수산물 수입을 전면 금지했다. 이후 오염수 방류 이전 수입을 금지했던 10개 광역지자체를 제외한 나머지 지역에서 나온 수산물 수입을 재개한다고 지난 6월 밝혔다.

이에 중국 당국과 일본 사업자가 수산물 거래 재개를 추진해 왔다. 다만 지난 6일 기준으로 방사성 물질 검사 등을 거쳐 중국에 수산물을 수출할 수 있는 허가를 받은 일본 업체는 3곳뿐이라고 마이니치가 전했다. 이 신문은 “다른 사업자도 (수출 허가) 등록을 추진하고 있어서 향후 수출량이 확대될 것”이라고 전망했다.

마오닝 중국 외교부 대변인은 이날 정례 브리핑에서 “중국의 주관 부문은 엄격하게 법과 규정에 따라 일본산 수산물의 대중국 수출에 대한 관리와 감독을 지속적으로 강화해 식품 안전을 보장할 것”이라고 밝혔다. 이어 “만약 어떠한 위험 요소라도 발견되면 즉시 법에 따라 수입 제한 조치를 취할 것”이라고 전했다.